"Viveiro ten que recuperar o empuxe, dinamismo e liderado que sempre tivo"

Mariña Gueimunde González

Candidata do PP en Viveiro

Idade: 55 anos

Lugar de nacemento: Viveiro

Primeiro ano como candidata: 2007

Afeccións: Preside Mulleres en Igualdade, participa coa Irmandade do Prendemento na Semana Santa, e en Bágoas da Terra e no seminario Terra de Viveiro



A candidata do PP á alcaldía de Viveiro, Mariña Gueimunde González (Viveiro, 1968), está casada, ten dous fillos e traballa de funcionaria coma docente especialista na materia de Artes Plásticas no IES María Sarmiento de Viveiro; licenciouse en Belas Artes pola Universidade de Vigo e ten a diplomatura de Formación do Profesorado, na especialidade de Ciencias, pola Universidade de Santiago. Foi concelleira en dous mandatos (2007/2015) e a primeira muller senadora pola provincia de Lugo (IX lexislatura). Desempeñou a Xefatura Territorial de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no período 2014/2022. A súa preocupación polas cuestións sociais e culturais queda reflectida no feito de que preside Mulleres en Igualdade en Viveiro, e é vogal da Asociación Mulleres en Igualdade da provincia de Lugo. Tamén participa de forma directa na Semana Santa de Viveiro coma directiva da Irmandade do Prendemento; e colabora con outras dúas entidades culturais de gran relevancia, como son a asociación cultural Bágoas da Terra, e coma socia do Seminario de Estudos Terra de Viveiro.

Mariña Gueimunde sinala: "Se eu fora alcaldesa de Viveiro traballaría arreo para que este municipio recupere o empuxe, dinamismo, influencia, liderado e prestixio que sempre tivo". Destaca que Viveiro "precisa dun cambio que traia aire fresco, que posibilite un novo enfoque que permita superar o estancamento, a apatía, o entumecemento e a parálise xeral en que está sumido o concello tras vinte anos de goberno socialista". Con este obxectivo, a candidata do PP manifesta que "asumirá o reto de sacar adiante os dous grandes problemas que nestes vinte anos non foron quen de solucionar: O PXOM e unha circunvalación que saque o tráfico pesado da cidade". A aspirante á alcaldía de Viveiro cre que o Concello carece de proxecto económico e malgasta os cartos municipais. "O goberno non ten previsión de gasto, e responde a golpe de impulsos incontrolados despilfarrando os poucos activos do Concello e desequilibrando constantemente as contas municipais. Pon en perigo a atención e servizos moi necesarios para a cidadanía". Gueimunde destaca que, se goberna, os orzamentos do Concello serán configurados de maneira que respondan plenamente á realidade. "Teñen que estar adaptados á realidade económica do concello", sinala.

Incentivar o asentamento de empresas

O impulso da actividade económica é para Mariña Gueimunde, un obxectivo imprescindible. Nesta liña, sinala que é necesario que dende o Concello se facilite a implantación de novas empresas e unha peza clave é o solo industrial, a prezos asumibles e de calidade. "Só propiciando a actividade económica, con empresas rendibles, se pode impulsar o mercado laboral". Considera inadmisible "que haxa grandes empresas asentadas que desistan de ampliar as súas actividades por carecer de infraestruturas viarias axeitadas e chan industrial acorde ás súas necesidades". Lamenta que "outras atopen noutros concellos os terreos e oportunidades que nós non lles soubemos ofrecer". Igualmente considera que o Concello non pode permitir "que un porto pesqueiro privilexiado, dos máis importantes do Cantábrico, estea infrautilizado, pese ás posibilidades que ofrece de ampliación de frota e actividades portuarias complementarias".

Para a aspirante popular á alcaldía, unha das fortalezas de Viveiro é o comercio, "o corazón do comercio da comarca". Neste sentido destaca "un centro comercial aberto, único. Nun incomparable marco histórico e rodeado de tesouros naturais e medioambientais". Está convencida de que "é necesario desenvolver o carácter gremial doutro tempo, potenciar a artesanía e configurar un centro de calidade referente na provincia".

Traballo fundamental no fomento do turismo

Mariña Gueimunde destaca que Viveiro ten un gran potencial no seu patrimonio natural e artístico. Pero bota en falta "museos e salas de exposicións, aulas ou centros de interpretación ao longo e ancho do concello". Viveiro é, segundo resalta a candidata popular, "berce de artistas de renome, pero carece de programacións que poñan en valor o potencial dos artistas noveis e o recoñecemento das obras dos xa consagrados". "É intención do PP abrir novas salas e espazos expositivos e crear museos monográficos". A aspirante popular considera que no Concello ten que interiorizar realmente que é "unha obriga preservar e manter o patrimonio de todos os viveirenses".

Inaprazable Plan Xeral de Ordenación Municipal

O urbanismo é unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento dos territorios. No caso de Viveiro, a falta durante moitos anos de Plan de Xeral de Ordenación Municipal lastra seriamente a economía. Gueimunde di que se chega á alcaldía promoverá "a aprobación definitiva do PXOM para garantir seguridade xurídica aos potenciais investidores e mellorar infraestruturas e servizos". Cre fundamental "impulsar a apertura de novas vías de comunicación que conecten o concello co resto da provincia e reduzan o tráfico pesado do centro urbano". En materia de infraestruturas comprométese a "mellorar os camiños, rúas e pistas rurais para dignificar a calidade de vida dos veciños, e velar pola súa seguridade"; o saneamento e o abastecemento, a iluminación e un bo servizo de recollida de lixo nas parroquias.

Mariña Gueimunde aposta por un Viveiro "sostible e adaptado ás necesidades dos nosos maiores e pequenos", poñendo especial énfase en procurar "unha solución para que as asociacións que traballan con rapaces e rapazas con necesidades educativas especiais non teñan que emigrar a outros concellos".

Viveiro, espazo de oportunidades

Mellorar e ampliar as prestacións sociais

A aspirante popular á alcaldía, Mariña Gueimunde, fai da mellora da calidade dos servizos un obxectivo irrenunciable, e de maneira moi especial dos servizos sociais. "Teñen que chegar a todo o territorio municipal nas mesmas condicións, e hai que ampliar a oferta. Nunha sociedade con poboación envellecida, hai que facer esforzos especiais para atender aos máis maiores, e é necesario facilitar a compatibilización da vida familiar e profesional". A candidata comprométese a deseñar plans estratéxicos para a mocidade e os maiores, con actividades lúdicas e espazos adecuados. En deportes, aposta polo apoio aos clubs, o mantemento das instalacións, a creación de espazos e o apoio aos xogos tradicionais.