Viveiro suspende también este año las tasas de terrazas y licencias de actividad

El pleno de Viveiro aprobó anoche la suspensión también durante este año de las tasas de las ordenanzas de las terrazas y de las licencias de actividad, propuesta del equipo de gobierno para contribuir a la recuperación de los negocios locales.

La alcaldesa, María Loureiro, recuerda que en su día el estado de alarma obligó al cierre de numerosos establecimientos y que durante el 2021 estos negocios "non volveron á normalidade" en muchos casos, pues "a maiores do tempo que tiveron que estar pechados, unha vez abertos non recuperaron o ritmo de negocio que tiñan con anterioridade á declaración do estado de alarma, debido ás continuas restricións para a apertura e aforos". Añade que uno de los más perjudicados es el sector de la hostelería, que "nestes momentos volve a sufrir restricións".

Por ello propuso al pleno mantener durante este año la suspensión de la aplicación de las citadas ordenanzas, la número 13 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, y la número 6 reguladora de la tasa por la intervención municipal en las comunicaciones previas, declaraciones responsables y el otorgamiento de licencias de actividad, apertura o funcionamiento.

En el pleno también se debatió una moción del PP que instaba al gobierno a realizar un proyecto técnico sobre la remodelación de la fachada marítima de Celeiro, "escoitando as necesidades veciñais e acometer a obra con cargo ao orzamento deste ano". No salió adelante al votar el PSOE en contra y abstenerse Por Viveiro y BNG.

El gobierno rechazó la propuesta al argumentar que ya está trabajando en un proyecto y que el portavoz popular tenía conocimiento de él, ya que asistió a una reunión en Celeiro con la presidenta de Portos en la que se habló del tema. "Allí ya se dijo que estábamos elaborando este proyecto, incluso lo corroboraron miembros de la cofradía y de Puerto de Celeiro que vieron al arquitecto municipal con técnicos de Portos mirando esa zona", defendió Loureiro, que recuerda que se trata de un área portuaria pero Portos "no pone un duro" para el arreglo, aunque sí ofrece colaboración técnica.

La regidora asegura que el Concello está realizando los trámites para elaborar un proyecto "muy grande y costoso" y que "requiere la colaboración no solo económica, sino técnica de otras administraciones y empresas". Cita que los técnicos del Ayuntamiento están trabajando con los de Portos, que Viaqua elabora un informe sobre el saneamiento y que la Diputación asumió la realización de un estudio topográfico de la zona. "Lógicamente contaremos con los vecinos pero primero estamos con la parte técnica, tenemos que elaborarlo y después se les presentará el anteproyecto", dice Loureiro.

La alcaldesa rechaza que el Concello tenga Celeiro abandonado como denunciaba el PP y recuerda que en los últimos años realizaron distintas obras, desde pavimentaciones a reformas integrales, en calles como Cemiterio, Rego da Fonte, tramos de la Rúa Grande, Calexa, Camiño Real da Costa, San Roque o Arribada.

