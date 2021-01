Viveiro suspende a recollida de datos para o cribado ao pasar de 1.000 peticións

O gran volume de solicitudes recibidas para realizar as probas PCR dentro do cribado masivo a efectuar este domingo no pavillón municipal de Viveiro leva ao Concello viveirés a suspender a recollida de datos. Tampouco garante que o Sergas poida chamar a tódalas persoas que se apuntaron, porque xa se sobrepasan as 1.000 peticións.

O Concello entende cumprido o obxectivo do cribado coas persoas que xa están anotadas neste momento, "o que permitirá detectar casos asintomáticos, coñecer a incidencia que hai no municipio e, como consecuencia, aplicar restricións máis duras, de ser necesarias".



Dende o goberno municipal agradecen a elevada participación, "pois cremos que coa colaboración de todos os veciños e veciñas de Viveiro imos conseguir frear a cadea de contaxios e superar esta situación".