Viveiro sigue sin presupuestos

El bipartito de Viveiro recibió este jueves el primer no al presupuesto para 2024 votado en contra por PP y Por Viveiro en un pleno acelerado por la limitación de dos intervenciones a tres minutos, que el portavoz independiente pidió no encorsetar en ese tiempo.

El teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Jesús Fermández, resumió el proyecto, que suma 15.086.746,09 euros. En ingresos, los impuestos indirectos suman 4.957.975,79 (33%); 2,6 millones son de tasas y otros ingresos (17,64%); 6,49 las transferencias corrientes y la deuda bancaria será de 6,6 millones (57,85%) tras amortizar 869.995 euros. En el capítulo de gastos destacan los 6,6 millones de personal (45%); 5,8 de bienes y servicios (39,46%); 721.411 para inversiones, y 439.510 para las ayudas a entidades culturales y deportivas.

El portavoz de Por Viveiro, Bernardo Fraga, advirtió al bipartito que "estamos acostumados a traballar baixo presión" y recordó que la partida de ayudas a clubs deportivos supone el 0,77% del presupuesto. Reprochó al gobierno que dijese que si el día de los Santos Inocentes "non se aproban orzamentos as asociacións non van cobrar" y preguntó "como se fixo outros anos? Non cobraron? Falacias e mentiras para presionar, ningunha, non imos aceptalas". Consideró que esa gestión fue castigada en las elecciones de mayo y añadió "vostedes saberán o que queren tapar". Criticó que se duplicase el coste del conservartorio hasta 1,2 millones y dijo que el acuerdo de investidura incluía que la Diputación aportaría medio millón para él. Defendió la propuesta del Bloque de hacer unas bases para las ayudas de concurrencia competitiva, considerando que "os clubes poden esperar un pouco e facerse un reparto xusto".

La alcaldesa, María Loureiro, destacó la intención de incluir las ayudas a asociaciones de 2023 en este presupuesto porque "úrxelles cobrar", por lo que si se aprueban y entran en vigor en enero podrán cobrar pronto. "Se hoxe non se aproban, non poden cobrar, é unha realidade, nin presións nin chantaxe nin nada de nada". Le recordó que hacer la RPT era obligatorio por ley y permitió evitar conflictos laborales y el pago por sentencias de sus denuncias.

Fernández (PSOE) precisó que desde 2015 a 2022 el Concello dedicó 579.650 euros a casi 40 clubs deportivos y 647.579 a entidades culturales y sociales.

La primera teniente de alcalde y portavoz del BNG, Miriam Bermúdez apuntó que falta saber en cuánto tiempo podrían tener las bases para las ayudas y señaló que se paraliza el proceso de estabilización del personal en marcha, se ponen en peligro fondos europeos y subvenciones, por lo que pidió "asumir a responsabilidade do que se fai".

Martín Vale (PP) lamentó que no les invitasen a aportar iniciativas ni les llamasen antes. Incidió en el gasto de partidas que no están en contratos, que generarán un desfase de medio millón de euros en las cuentas de 2023, por lo que se partirá de menos. Señaló que es un "corta y pega" de años anteriores, "se incrementan ingresos para compensar aumentando tasas, machacando a vecinos y pequeñas empresas". También aprecia "improvisación". "Se han comprometido ayudas, hay gente que ha financiado el pago de facturas con crédito y sin margen de maniobra se les dice que no".

Fraga abogó en la réplica por cambiar la deriva de Viveiro e invitó a negociar porque el bipartito no tiene mayoría absoluta. "Demostrade se o compromiso con Viveiro é real" abogando por variar la "línea decadente" del municipio. Loureiro reprochó que no hiciesen propuestas y defendió unos presupuestos "buenos, con más inversiones que nunca".