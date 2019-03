El Viveiro sigue lanzado hacia Tercera División

El Viveiro sumó su séptima victoria consecutiva en un duelo ante el Sofán (3-4) que se le puso muy rápido de cara a los celestes y en el que finalmente acabaron sufriendo. Esta victoria permite a los de Chuski seguir lanzados hacia la Tercera División, aunque tampoco fallan sus perseguidores, con triunfos para el Noia, Arzúa y Sarriana.

Los vivarienses ya ganaban por 0-4 en el minuto 19, gracias al doblete de Álex Meitín y a los tantos de Poceiro y Vicente. Sin embargo, los carballeses, que incluso desaprovecharon un penalti, lograron acortar distancias con dos goles antes del descanso y subieron el tercero a diez minutos de la conclusión. «A verdade é que no minuto 20 pensábamos que o partido ía ser moito máis fácil do que finalmente foi. Puxémenos 0-4 moi rápido, vimos todo moi fácil, pero o do Sofán é un campo pequeno, marcaron nun penalti e nunha falta lateral, e fómonos ao descanso con 2-4 e o partido aberto», rememora el capitán celeste, Álex Meitín.

A los de la ciudad del Landro, al igual que en las dos jornadas precedentes, les tocó volver a sufrir para cerrar los tres puntos. "O terceiro xa o meteron cara o final e tiveron ocasións incluso para empatar, aínda que é certo que nós antes tamén tivéramos un cabezazo de Marino ao pau e un man a man de Arturo que se lle foi alto por pouco. Na segunda parte xa estivo máis cerrado o partido e non houbo tantas ocasións como na primeira", explica.

Meitín no considera que la casi remontada del Sofán se debiese a relajarse en demasía: "Tanto como exceso de confianza, non, pero é verdade que ao vernos co 0-4 baixamos un pouco o ritmo e con estes equipos ao final pásache factura, e máis xogando na súa casa. Eles teñen bastante afección e xogan nun campo de herba artificial e pequeno, polo que nun saque de banda ou nunha falta poñenche os balóns na área e vante metendo atrás".

De todos modos, el capitán valoró la importancia de "saber sufrir e sacar adiante estes partidos tan duros, porque levábamos dúas semanas traballando para el e sabíamos que ía ser moi difícil", afirma. La de Sofán era para los vivarienses "unha das máis complicadas que nos quedaban, xunto a de Ribadeo e Sarria, así que o máis importante é que volvimos cos tres puntos", reitera.

A nivel individual, Álex Meitín se felicitó por los dos goles que anotó el domingo. "Non contaba con eles, pero xoguei de punta e tiven a ocasión de marcar dous. Axudar ao equipo aumentando a conta sempre é gratificante e dáche folgos para seguir adestrando, pero o importante é que o equipo siga ganando", apunta.

MUCHAS BAJAS. El Viveiro preparará ya desde hoy el duelo que le enfrentará el domingo en Cantarrana (12 horas) al Boimorto, un conjunto que ocupa la novena plaza con 40 puntos. En ese encuentro, Chuski tendrá que recomponer su once, ya que contará con un mínimo de 4 bajas. Roi, que sufrió una microrrotura en el cuadríceps durante el calentamiento, y Yoel, que jugó en su lugar y tuvo que salir por un esguince de tobillo, se perderán el partido por lesión, mientras que Vicente y Marino lo harán por acumulación de tarjetas. «Alí empatamos a un gol, o Boimorto é un equipo aguerrido, moi pelexón e creo que vai ser un partido máis difícil do que podíamos agardar. Ademais, contaremos con baixas importantes, aínda que tamén considero que temos xogadores bos de recambio», concluye el capitán de las escuadra vivariense.

OTRA GRAN RACHA. El Viveiro no es el único equipo inmerso en una gran racha, ya que también el Ribadeo presenta una dinámica de resultados impresionante, con nueve partidos sin perder, siete de ellos saldados con victorias. La última víctima de los ribadenses fue el Pobra, que cayó por 2-1 en el Pepe Barrera en un partido muy nivelado, pero casi siempre controlado por los locales.

Pese a su espectacular momento, el cuadro ribadense sigue sexto y tiene a 6 puntos a la Sarriana, quinto. En la próxima jornada se desplazará al campo del Dubra, séptimo.