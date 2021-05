Viveiro será parada de la travesía Navega el Camino el 11 de junio

El municipio de Viveiro será una de las paradas de la sexta edición de la travesía Navega el Camino, que se reanuda tras el parón del año pasado por la pandemia y lo hace en esta ocasión bajo el lema "La mujer y el mar", con el aliciente de la participación de la medallista olímpica Ángela Pumariaga al timón de una tripulación femenina. Las embarcaciones de esta particular peregrinación saldrán el 4 de junio de Hondarribia y arribarán el 11 a Viveiro, donde descansarán un día.

Esta travesía, que concluye el 19 de junio en Santiago con una última etapa a pie, tiene como objetivo "impulsar a navegación a vela como unha forma de facer o Camiño de Santiago", según recuerdan desde el Concello, que colabora con la ruta desde sus inicios y, con motivo de la estancia de los participantes, está preparando "algunha actividade que cumprirá cos requisitos de seguridade e prevención fronte ao covid-19".

Esta iniciativa, unida también a la campaña Travel Safe de Turespaña, "combina a tradición, a cultura e a gastronomía co deportivo" y el Concello la incluye en sus acciones de promoción turística; de hecho entre las tripulaciones también viajan periodistas de Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda e Irlanda. "Dende o goberno local enténdese que é necesario seguir traballando nunha programación que contribúa a reactivar o turismo e o sector servizos, especialmente afectados pola crise derivada do covid-19", apuntan desde el Concello.

La travesía está este año dedicada "ás mulleres relacionadas co mar e a navegación" y en el barco que timonea Pumariega irán también profesionales del deporte, la educación, la ciencia, el coaching y la comunicación.

PROMOCIÓN EN EUROPA. La concejalía de turismo que dirige Marisol Rey es la encargada de coordinar la participación del Concello y colabora con la gestora del puerto deportivo, North Marinas, en su organización. Añade que con esta misma empresa están trabajando en otras acciones de promoción turística del municipio "non só a nivel nacional, senón tamén a nivel europeo".

Ofrecen el municipio como destino seguro

Marisol Rey apuntó en el último pleno que pese a la pandemia impulsaron distintas acciones para la promoción turística de Viveiro, como publicaciones en revistas y suplementos, la participación en el Congreso Ibérico de Turismo Deportivo o la publicación de vídeos del casco y de Viveiro como destino turístico seguro. También trabajan en "un proxecto para escapadas primaverais e de verán" y mantienen contactos con turoperadores "para ofertar a zona como un lugar de turismo seguro, san, de deporte e activo".



Camiño do Mar

Añadió que el Concello de Viveiro es "o que máis se está movendo" para conseguir la oficialización del Camiño do Mar, para lo que trabajan en coordinación con la Asociación de Amigos do Camiño do Mar.