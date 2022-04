"Os informes indican que en Viveiro hai máis de 3.000 mascotas", argumenta el BNG para recordar el retraso en la aprobación de una ordenanza de tenencia de animales y otra de regulación del uso y aprovechamiento de las playas para regular la presencia de los peludos en los arenales en determinadas horas y épocas del año.

"Estas ordenanzas, ben para os amantes das mascotas e ben para os que non gustan delas, permitirán regular a vida en común de animais e persoas, horarios e normas básicas de convivencia, o que en termos xerais é unha regulación da que todos se beneficiarán", sostiene la portavoz municipal, Miriam Bermúdez.

La demanda de contar con lugares específicos para las mascotas no es nueva en Viveiro, de hecho se repite cada cierto tiempo e incluso hubo recogidas de firmas impulsadas por particulares con unas 1.200 rúbricas en total; iniciativas como la que hace dos años inició una vecina en change.org para que los perros tengan una zona —acotada y con papeleras para depositar los excrementos— en la que puedan andar sueltos y jugar libremente sin molestar a otras personas.

En junio del año pasado resultó aprobada en el pleno una moción nacionalista para crear zonas acotadas para los perros —proponía como posibilidades las playas de Seiramar o Arnela o las áreas verdes junto al campo de O Cembedo, el Ecce Homo, la piscina de Celeiro o parte del parque Pernas Peón—, además de contar con los vecinos y asociaciones protectoras a la hora de elaborar la ordenanza y realizar campañas de concienciación para recoger los excrementos y limpiar los orines.

VÍAS MUNICIPALES. Bermúdez llama la atención sobre el retraso del gobierno municipal en la aprobación de esta ordenanza —y también otra sobre contaminación acústica en los cascos urbanos— y dice que contrasta con la agilidad para aprobar otras "case dun día para outro, sen previo aviso e poucos días antes do pleno". Se refiere a la normativa reguladora del uso, conservación y protección de las vías municipales aprobada en la última sesión plenaria, donde la oposición coincidió en criticar la falta de consenso aunque finalmente todos los grupos dieron su voto favorable excepto Por Viveiro que se abstuvo.

El portavoz de esta formación independiente, Bernardo Fraga, entendía "a necesidade desta ordenanza", pero manifestó que echaban en falta "diálogo por parte do goberno municipal e participación dos demais grupos, pois xa se trae directamente ao pleno", y de hecho pidió su retirada del orden del día y convocar una comisión antes de volver a llevarla para su aprobación inicial.

El popular Óscar Rodríguez apuntó que "tería sido máis elegante ter unha reunión con anterioridade para ter máis tempo para mirala", pero votarían a favor porque no le veían mayor problema al texto y todavía había el periodo de exposición pública por si alguien quería alegar.

"NOVE PÁXINAS". La alcaldesa, María Loureiro, recordó que esta ordenanza "regula todo tipo de actuacións que se poden facer nos viais públicos" y que era un texto elaborado por los técnicos municipales y de sencilla comprensión. "É unha ordenanza de nove páxinas", recalcó la regidora cuando la oposición echó en falta participar. "Para as que requiren diálogo e debate sempre facemos comisións, pero esta consideramos que é unha ordenanza moi sinxela, que recolle as obrigas e as prohibicións xerais en canto aos viais municipais e entendiamos que non se necesitaba unha comisión para aprobala", argumentó.

Añadió que por la poca extensión y su redacción sencilla, "en cinco días podíase ler" y recordó que de todos modos era una aprobación inicial. Por todo ello propuso no sacarla del orden del día y finalmente fue aprobada.

Portochao | La nueva área de autocaravanas estará en verano

La alcaldesa, María Loureiro, dijo en el último pleno que trabajan en la preparación del área de autocaravanas en Portochao, con reuniones entre los técnicos municipales y los de Costas, con la intención de que este verano pueda estar operativa, como aprobó la corporación al votar una iniciativa del Bloque.



Zona inundable

Loureiro recordó que la tramitación no es tan sencilla porque pasa muy próximo el río Landro y "é unha zona inundable no novo plan de Augas de Galicia". "En todo caso", insistió, "estamos traballando para habilitala antes do verán".



Pabellón

En la explanada del polideportivo ya existe una zona para estos vehículos con varias plazas y servicios.