Galicia viviu unha noite de temporal que deixou ventos de máis 100 quilómetros por hora en varios puntos da comunidade, cuxo litoral continúa este domingo en aviso amarelo pola incidencia dunha fronte atlántica que continuará causando fortes refachos de vento e abundantes precipitacións como as rexistradas nas últimas horas.

Así, en Viveiro, no monte de Penedo do Galo, alcanzáronse refachos de 131 quilómetros por hora ás 22.40 horas do sábado, valor máximo detectado polos medidores de Meteogalicia. En Punta Candieira, en Cedeira superáronse os 115 quilómetros por hora.

Pero o forte vento non foi exclusivo dun litoral en alerta desde a madrugada do venres, xa que tamén se deixou notar en zonas do interior, especialmente en puntos elevados que este domingo poderían producirse nevaradas.

Así, en Muras o vento chegou ao 127,5 km/h ás 02.00 horas da madrugada do domingo, na que, case dúas horas despois, rexistrouse un refacho de 125 quilómetros hora en Lardeira, municipio de Carballeda de Valdeorras.

Ademais do vento, tamén foi unha xornada de copiosas precipitacións en gran parte da xeografía galega. En Santa Comba, ao longo do sábado, chegaron a recollerse 109,7 litros por metro cadrado, valor máximo do día.

En Lousame (A Coruña) a choiva rexistrada foi de 85,8 l/m2, mentres que en Paramos, Val do Dubra (A Coruña), alcanzáronse os 74,4 l/m2.

En Pontevedra, Fornelos de Montes foi o punto onde máis auga caeu tanto ao longo do sábado (67,6 l/m2) como durante a madrugada, na que se alcanzaron os 65,9 L/m2.