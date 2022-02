Viveiro repartirá 5.000 euros en su desfile de Carnaval

El Concello de Viveiro publicó las bases del desfile de Carnaval, en el que repartirá 5.000 euros en premios, y presentó el cartel de la festividad de este año, que es un homenaje a todas las mujeres entroideiras de la ciudad y se compone de fotografías de Foto Carlos de entre 1969 y 1972 que cede África Jiménez, impulsora de la fiesta.

Las bases del desfile, que será el martes 1 de marzo, se publicaron en la web municipal con las categorías habituales de carrozas, comparsas, grupos, parejas e individual en adultos y de individual, parejas y grupos infantiles. El plazo para anotarse es del 17 al 27 de este mes y habrá premios para los cuatro mejores de cada categoría, el máximo de 700 euros para la mejor carroza. A quienes acudan con estos carruajes el Concello también dará una ayuda especial de hasta 200 euros y por otro lado habrá premios especiales al humor y a la originalidad donados por Centro Comercial Histórico.

El programa del Carnaval de Viveiro todavía no está cerrado, pero contendrá el jueves de comadres organizado por el colectivo de comerciantes de la ciudad, el certamen de Alpuxarradas el sábado 26, sesiones vermú el sábado y el domingo, el día del niño el lunes y el enterro da sardiña el miércoles.

"A importancia do Entroido en Viveiro esténdese dende a participación da nosa cidadanía ata o atractivo turístico que supón. Non obstante, a prudencia estará presente nesta festa e todas as actividades atenderán aos protocolos sanitarios", dice la alcaldesa, María Loureiro. La concejala de cultura, Lara Fernández Fernández-Noriega, espera que los vivarienses "xa estean a preparar os seus traxes para celebrar o entroido cheo de humor de Viveiro".