Viveiro repartirá 118.000 euros en la línea de ayudas para los hosteleros locales

El Concello de Viveiro dará ayudas de mil euros a cada uno de los 118 hosteleros que solicitaron compensaciones por estar cerrados en cumplimiento de las normativas sanitarias por el covid.

Estas ayudas se enmarcan en el plan de reactivación económica municipal que está dotado con 200.000 euros procedentes del plan único de la Diputación. Parte de esos fondos se destinan a las citadas ayudas a la hostelería, que se darán a través de un convenio con la Xunta de Galicia dentro del segundo plan de rescate autonómico, en el que se incluirá una partida propia del Concello de Viveiro, que aporta mil euros a cada hostelero. La Xunta ya comunicó al Concello el número de establecimientos vivarienses que solicitaron ayudas con cargo a este plan, que son 118, por lo que la aportación municipal será de 118.000 euros.

"Estamos realizando os trámites necesarios para poder proceder á sinatura deste convenio de colaboración coa Xunta de Galicia coa maior celeridade posible, xa que as axudas locais e autonómicas deben chegar rápido ás pemes e autonómos", afirma la alcaldesa, María Loureiro.

Además de esta parte destinada exclusivamente a la hostelería, el plan municipal incluido en los presupuestos pactados con Por Viveiro incluye otra línea de ayudas destinada a aquellos comercios y establecimientos "que por diversos motivos" no pudieron beneficiarse de las subvenciones que convocó el Concello en el ejercicio de 2020. "Van destinadas a aqueles que o ano pasado non podían optar a estas axudas e tamén a aqueles que, solicitándoas, nese momento non cumprían os requisitos", señala la alcaldesa. En este caso, cada beneficiario recibirá 850 euros.