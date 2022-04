Viveiro recupera as visitas guiadas polo Casco Histórico esta Semana Santa

Viveiro recupera esta Semana Santa as visitas guiadas polo Casco Histórico da man do historiador Xesús Martínez, en colaboración coa Xunta de Cofradías. A deste ano será a décima edición da iniciativa, que volve con forza tras o parón da pandemia.

O obxectivo deste programa é que todos aqueles que o desexen, tanto visitantes como veciños, podan descubrir o patrimonio cultural e artístico da vila e gozar de todo o que ofrece.

As visitas partirán da Praza Maior e realizaranse todos os días da semana, variando o itinerario en todas elas. O grupos serán dun máximo de 35 persoas e deberá realizarse unha reserva previa no número 650506717.

Ademais, desta volta o comercio vivariense acordou abrir as súas portas o Xoves Santo en horario de maña, dende as 11 ata as 14 horas. A decisión foi tomada para poder desfrutar dun servizo comercial pleno.

Horarios das visitas guiadas

Luns 18.00 horas



Martes 18.00 horas



Mércores 18.00 horas



Xoves Santo 12.00 horas



Venres Santo 13.00 horas



Sábado de Gloria 17.30 horas



Domingo de Resurrección 13.00 horas