Viveiro se recupera de la inesperada tromba de agua que dejó bajos inundados, coches a la deriva y se cobró la vida de una vecina de 83 del barrio de Xunqueira, el más afectado.

Durante toda la madrugada, los vecinos de estas zonas trabajaron sin descanso para achicar agua de los bajos y locales inundados. "Estivemos ata as 6.00 horas e hoxe imos facer unha reunión para seguir valorando todo", explicaba la alcaldesa, María Loureiro, en la Radio Galega.

"A zona de Xunqueira ten destrozos moi grandes, pero o peor é que faleceu unha señora; estamos moi tristes", abundaba la regidora, que asegura que en Viveiro no recuerdan nada parecido: "Non contabamos, non estaba previsto. Pouco máis podo dicir. Imos traballar", indicaba Loureiro.