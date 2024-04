Viveiro recibe la Escoba de Plata de Ategrus por el servicio de quita y pon en el casco histórico

El Concello de Viveiro recibió la Escoba de Plata, en la categoría A, que concede la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, Ategrus, por su servicio de quita y pon en el casco histórico de la ciudad. Desde la asociación destacan que este sistema consiguió "por un lado retirar los contenedores mejorando la percepción general de limpieza y, por otro, facilitar el acceso a las recogidas selectivas que anteriormente no se llevaban a cabo en esta zona".

La teniente de alcaldesa, Míriam Bermúdez, señaló que "é unha honra recibir este recoñecemento ao noso labor para facer de Viveiro un sitio cada vez máis limpo e agradable para vivir".

En este sentido también se pronunció la alcaldesa, María Loureiro, explicando que "no 2022 houbo un cambio no servizo de limpeza e xa no contrato se incluía o servizo de quita e pon, desenvolto finalmente en decembro de 2023". "Este servizo está funcionando moi ben e a distinción que agora recibimos confirma que estamos no bo camiño e anímanos a continuar mellorando Viveiro nesta liña", añadió.

En la misma categoría que Viveiro también fue premiado el Concello pontevedrés de Mos por la reorganización de los servicios de limpieza y recogida, potenciando la prevención en la generación de residuos, la reutilización y el reciclado.

El acto de entrega a las entidades premiadas está previsto para el 19 de junio en el auditorio sur de Ifema.

Lugo y Monforte reciben sendas Escobas de Platino

Ategrus también reconoció la labor en la gestión de residuos de los concellos de Monforte y Lugo con sendas Escobas de Platino.

En el caso de Monforte lo hizo por su plan de gestión de materia orgánica adaptado a las necesidades de los ciudadanos. "En el ámbito urbano mediante sistema de cubeo, puerta a puerta, en el periurbano a través de contenedores con cierre de llave y en la zona rural entregando composteros individuales para que, una vez formados, produzcan su propio compost", explican.

Y en Lugo el premio viene dado por la renovación de la maquinaria utilizada para la prestación de los servicios. "Los nuevos equipos funcionan con gas natural comprimido o son eléctricos o híbridos, reduciendo de manera importante las emisiones de gases contaminantes y eliminando casi por completo la contaminación acústica", aseguran desde Ategrus.