La sala Garaje de Viveiro —antes Malecón— acogerá el viernes un concierto para recaudar fondos para la protectora de animales Gadoupas. La cita será a las nueve y media de la noche, con entrada gratuita, aunque se pedirá una aportación para la causa.



Siete grupos integran el cartel: Back in Town, Tierra Hostil, Labrax, Ménahe á Trois, Green Machine, Jauría y Chris Masuak and the Viveiro wave riders.