Viveiro reabre el lunes la biblioteca pero la piscina sigue cerrada

El Concello de Viveiro abre el lunes la biblioteca municipal con nuevo horario y normas derivadas de la situación sanitaria. Sin embargo mantiene cerrada la piscina al no poder garantizar actualmente el cumplimiento de las medidas que se exigen para su reapertura.

Sobre la piscina el gobierno municipal indica que «esta decisión adoptouse tendo en conta as especiais características das súas instalacións e atendendo as medidas específicas que as autoridades competentes esixen para a súa apertura polo que, non sendo posible garantir o seu cumprimento, manterase nesta situación para preservar a seguridade e saúde pública».

Añaden desde el Concello que aprovechan este cierre temporal para realizar labores de mantenimiento, con especial atención a las necesidades que surgen en las instalaciones al llevar varios meses sin uso "o que motivou, entre outras cuestións, que fose necesario proceder ao baleirado da auga da piscina".

Por su parte la biblioteca abrirá seis días a la semana en horario de mañana, de lunes a viernes de ocho a tres y los sábados de nueve a una, con un aforo máximo del 75% de su capacidad y con el cumplimiento de la distancia social de 1,5 metros, aunque también es necesario el uso de mascarilla para entrar.

Entre las nuevas normas está la limpieza por parte de cada usuario —con material a su disposición— del espacio que utiliza en la sala de estudio, en la que se reducirá el aforo, o de los ordenadores, cuyo uso queda limitado a hora y media por día y persona.

Para el préstamo y devolución de libros será el personal de la biblioteca el encargado de recoger el material, que en el caso de las devoluciones se retirará para una cuarentena de 14 días. Las colecciones de libre acceso estarán cerradas al público pero los usuarios pueden solicitarlas a las bibliotecarias para su consulta, y estará cerrada también la zona infantil, donde solo se podrán coger libros en préstamo.

El ascensor lo podrán usar únicamente personas con movilidad reducida y el acceso a los baños será previa petición al personal.