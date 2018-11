Viveiro quiere saber qué reparaciones por la riada le corresponde ejecutar

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, apuntó este martes que se puso en contacto con la directora de Augas de Galicia para conocer las actuaciones que lleva realizado tras las inundaciones en el municipio, donde tiene desplazado personal desde el lunes de la semana pasada. La regidora dice que también pidió a la titular del ente público poder aclarar qué obras de reparación de los daños competen al Concello o al organismo autonómico.

"Le pedí que nos enviaran un informe sobre las actuaciones que se hicieron esta semana y me dijo que lo estaban elaborando y que me lo mandaba por correo electrónico", cuenta la alcaldesa sobre la conversación que mantuvo con la titular de Augas, Teresa Gutiérrez, que según traslada Loureiro le avanzó que los técnicos de su organismo "tenían para 15 días más" en el municipio. La regidora espera que se puedan dilucidar "las posibles soluciones y lo que hay que hacer para prevenir, más que nada, además de aclarar las cosas que tiene que hacer el Concello y las que no", dice la regidora, que quiere explicar a los afectados las actuaciones hechas y previstas.

Augas tiene desplazado personal desde el día siguiente a la riada y dice que las administraciones ya trabajan coordinadas

"Vuelven a dar lluvias y los vecinos están preocupados", señala la alcaldesa, que recuerda que el edil de medio ambiente, Jesús Fernández Cal, pidió autorización a Augas para actuar de urgencia el viernes y el sábado pasados en dos tramos del río donde existía riesgo de desbordamiento hacia las casas de Xunqueira, ya que el lecho se llenó con piedras arrastradas por la riada y el nivel del agua, ya más alto por esta causa, subió aún más por las lluvias.

Según indica Fernández Cal, supieron estos días que el tramo de los ríos en zona urbana era de competencia municipal, pero indica que está "con todos los arrastres que bajaron del monte" y espera conocer si debe actuar el Concello o la Xunta.

Desde Augas de Galicia indicaron este martes que ambas administraciones ya están trabajando de forma coordinada.