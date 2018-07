Viveiro pule el dispositivo de seguridad para el festival, que espera unas 85.000 personas

El Concello de Viveiro acogió el lunes una junta local de seguridad presidida por la alcaldesa y por la nueva subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la que entre otros asuntos se aprobó el dispositivo de seguridad para el Resurrection Fest, que terminará de perfilarse en una reunión técnica esta mañana. María Loureiro avanzó los principales cometidos de cada cuerpo de seguridad y las medidas que afectarán a los ciudadanos, que serán principalmente cambios en el tráfico, y estimó en 85.000 las personas que se esperan.

Según indicó la regidora, la Policía Local pondrá en marcha un dispositivo especial desde el miércoles a las ocho de la mañana hasta el domingo a las tres de la tarde. Durante ese tiempo la calle Lavandeiras de Celeiro será de doble sentido en el tramo desde la antigua conservera Alonso hasta la cofradía. En cuanto a la avenida Ramón Canosa se cerrará "completamente" al tráfico desde el cruce con la carretera general LU-862 hasta el de la piscina el miércoles desde las cinco de la tarde hasta las tres de la madrugada y el jueves, el viernes y el sábado desde la una de la tarde hasta la finalización de los conciertos, aproximadamente a las cinco de la madrugada. Además, en la carretera LU-862 se harán desvíos puntuales de tráfico por la noche en la gasolinera de Celeiro y en la rotonda de Benito Galcerán, de modo que el tráfico se reconducirá por la vieja LU-102.

La Policía Nacional tendrá el apoyo de personal a caballo y guías caninos y Tráfico hará controles de alcohol y drogas en los accesos

Al igual que la Local, los demás cuerpos de seguridad se refuerzan para atender posibles incidencias y realizar los controles pertinentes. La Policía Nacional tendrá el apoyo de personal a caballo y guías caninos procedentes de A Coruña. La Guardia Civil colaborará en el dispositivo de seguridad, el Subsector de Tráfico regulará la circulación en las vías de acceso, además de realizar controles preventivos de alcohol y drogas y el Servicio Marítimo tendrá atracada su patrullera en el puerto de Celeiro. El parque de bomberos tendrá una dotación para atender en exclusiva el festival y Protección Civil colaborará con equipos que serán de diez personas el miércoles y 30 el sábado. La Policía Autonómica también montará un dispositivo especial centrado en la prevención del consumo de alcohol por parte de menores de edad.

Este despliegue se completará con el de la propia organización del festival, que contará con un servicio de seguridad privada formado por 120 personas dentro del recinto, que "cubrirá todas as saídas e ten previsto montar 15 canais de acceso con persoal en todos os postos". El recinto abrirá el miércoles a las cinco de la tarde y el resto de días, entre la una y media y las dos.

"Traballamos coa máxima colaboración para garantir que este evento se celebre con tranquilidade. Para nós é primordial asegurar a seguridade das persoas, tanto dos viveireses como dos que veñan de fóra estes días", indicó la subdelegada del Gobierno.

AUMENTO DE DELITOS. Por otro lado en la reunión también se vio el balance delincuencial en Viveiro, donde hubo un repunte en el primer semestre por casos de violencia de género, estafas a través de internet y robos en bares.

La fiesta de presentación del miércoles se podrá seguir en el segundo escenario

La fiesta de presentación, que en ediciones anteriores se celebraba en la carpa, será este año en el segundo escenario para mayor comodidad de los asistentes. La apertura de puertas será a las cinco y a partir de las cinco y media empezarán los conciertos con Golpe Radikal, Teksuo, The Qemists, Riot Propaganda, Jello Biafra and The Guantanamo School of Medicine, Ministry y Powerflo.



La organización decidió intercambiar este año los nombres de los escenarios de tal modo que el Ritual Stage será el escenario dos, para grupos de metal, y el Chaos Stage es ahora la carpa, el escenario tres, por el que pasarán bandas de hardcore y punk. Los otros dos siguen igual: el Main Stage albergará las actuaciones de los artistas principales y el Desert Stage, incorporado el año pasado, repite para los sonidos sureños.



Otra de las novedades este año es que habrá wifi gratis dentro del recinto "gracias a R". En concreto, estará disponible la red wificlientesR para quienes lo sean y wifi_R_de_Resu para todos los asistentes al festival.



PULSERAS Y TAQUILLA. La organización también dio el lunes los detalles sobre la recogida de las pulseras y compra de entradas en taquilla. Apunta que en el entorno de la entrada del recinto habrá dos zonas diferenciadas: una de pulseración para los dueños de abonos de 3 y 4 días y para las entradas de 1 día, y otra zona de taquilla al lado del Resucamp para la compra de entradas, acreditaciones de prensa, Pandemonium, censados en Viveiro e invitados.



Abren el miércoles de once de la mañana a una y media de la madrugada, el jueves de doce a tres, el jueves y el viernes de doce del mediodía a tres de la madrugada y el sábado de una del mediodía a tres de la madrugada.