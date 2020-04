Viveiro promueve un homenaje de los cuerpos de seguridad a sus dos residencias

Los cuerpos y fuerzas de seguridad de Viveiro harán este lunes un homenaje a las dos residencias para personas mayores con que cuenta el municipio, el geriátrico Domus Vi, frente al que estarán a las tres de la tarde, y el asilo Betania, adonde irán a continuación, a las tres y veinte.

El Concello de Viveiro organiza estos homenajes «como mostra de gratitude e recoñecemento polo traballo realizado polo persoal de ambos centros», además de como un "agradecemento ás familias dos residentes, sendo conscientes do esforzo que supón deixar de ver aos seus seres queridos durante todo este tempo", dice la alcaldesa, María Loureiro, que estuvo "en contacto dende o primeiro momento» con ambas residencias y conoció su «procupación e incertidume".

En Domus Vi la totalidad de las pruebas realizadas tanto a los usuarios como al personal dieron un resultado negativo, mientras que en el asilo Betania dieron positivo una religiosa y cuatro usuarios, de los que uno, que tenía patologías previas, falleció en el hospital. Actualmente solo queda un residente sin recibir el alta.

"Tendo en conta as circunstancias, pode afirmarse que de momento as cousas están saíndo ben, como resultado do bo facer, da responsabilidade e da disposición que amosaron dende o primeiro momento os dous centros", reseña la regidora vivariense.