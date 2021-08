Viveiro prepara un protocolo especial para acoger tres días de limitado Resu

La localidad vivariense acogerá esta semana, de jueves a sábado, una reducida versión del Resu, que sus organizadores han bautizado como Resurrection Fest Estrella Galicia Limited, en el que quince bandas de metal ofrecerán sus conciertos ante un reducido aforo, que se situará entre 1.000 y 1.500 personas por jornada, según se avanzó este lunes tras la celebración en el Concello de Viveiro de un encuentro para abordar el dispositivo de seguridad en el festival, que incluye un exhaustivo protocolo.

Una junta de seguridad que copresidieron la alcaldesa, María Loureiro y la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez y a la que asistieron tanto representantes de la organización como integrantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad: Policía Local, Autonómica, Nacional, Subsector de Tráfico y Guardia Civil del Mar, Protección Civil y bomberos del parque vivariense.

Efectivos todos ellos que se coordinarán para garantizar la seguridad tanto durante el festival como a su término, con especial incidencia en las entradas y salidas al recinto, evitando las aglomeraciones. Para ello, algunos cuerpos enviarán refuerzos a Viveiro. como es el caso de la Policía Nacional, que contará con una unidad canina, de caballería y otra de intervención policial.

MEDIDAS SANITARIAS. La actual situación sanitaria obligará a todos los asistentes a cumplir con las medidas actuales, que incluyen el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia social, para lo que cada asistente deberá sentarse de manera individual o con el grupo con el que se acredite a la hora de reservar las entradas, pues se han establecido mesas de 2, 4 y 6 personas, con un máximo de ocho mesas para reservar en una mismas compra.

El precio de las entradas depende de la zona escogida, en función de la cercanía al escenario, y de los días que se reserven, pues se cuentan con abonos de tres días o se pueden coger días sueltos.

Los organizadores agradecen el apoyo recibido por sus incondicionales fans y las instituciones, entre ellas la Xunta con el Xacobeo 2021-22, la Diputación de Lugo y el Concello de Viveiro. Un respaldo que permite tratar de paliar la "sequía" de dos años de conciertos. La edición de este año, aunque limitada, permitirá poder disfrutar de la música en directo, además de ayudar a la economía de los negocios locales, para los que es un revulsivo la celebración de este mini festival de tres días.

Bandas gallegas, nacionales y extranjeras

Bandas gallegas, nacionales y extranjeras conforman el cartel del Resu de este semana, que acercará a Viveiro a Kreator, While She Sleeps, Eluveitie, Jinjer, Destruction, The Ocean, Angelus Apatrida, Crisix, No Turning Back, Landmvrks, Bala, Devil In Me, Aphonnic, True Mountains y Bellako.



50.000 euros. Es la partida que aportará este año la Diputación Provincial. "Apostamos dende o principio por este festival cun apoio que foi clave para que o Resu se consolidase como unha referencia nacional e internacional", aseveró el presidente, José Tomé