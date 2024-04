Viveiro pone a la venta las entradas del Resurrection para empadronados a precio reducido

El Concello de Viveiro informa que este viernes se abre la venta de entradas del Resurrection Fest a precio reducido para los empadronados en el municipio, con un descuento del 50% en el importe. Se pueden conseguir los viernes —excepto el 12 de abril— en los claustros de San Francisco.

"Como cada ano, todos aqueles veciños e veciñas que desexen asistir ao festival dispoñen desta vantaxe, produto do acordo entre o Concello e a entidade organizadora do festival, Bring The Noise", explica la alcaldesa, María Loureiro, quien añade que con esta ventaja para los vecinos el gobierno municipal "agradece a colaboración da cidadanía ante as posibles incomodidades derivadas dun evento que atrae unha gran cantidade de público a Viveiro e que ten un papel fundamental na dinamización do sector comercial e hostaleiro da vila".

Recuerda que esta iniciativa contempla abonos personales e intransferibles, a los que solo pueden acceder personas que figuren en el censo municipal. "Non se poderán ceder a terceiros nin se poderá mercar máis dun abono por persoa", apunta.

El festival se celebra en Celeiro del 26 al 29 de junio.