El Viveiro pone en marcha su revolución

El tercer proyecto del Viveiro en Tercera División arrancó este jueves en Cantarrana con un entrenamiento multitudinario. A las órdenes de Alberto López y su cuerpo técnico se ejercitaron 32 hombres. De ellos, 15 —falta por llegar el senegalés Laye Barro— forman parte de lo que será la plantilla celeste, 11 estarán a prueba durante los próximos días y 6 son juveniles.

El nuevo preparador del Viveiro se mostró muy contento con los efectivos que han logrado reunir. "La verdad es que, teniendo en cuanto como se complicaron las renovaciones, no esperaba tener ni 10 jugadores a estas alturas. Hemos empezado casi de cero, ya que solo siguen 5 jugadores", recuerda.

López asegura que le ofrecieron continuar a la mayoría: "Hemos intentado renovar a casi todos y también a Álex Meitín, Asier, Dani Fernández o Tichu, futbolistas que eran muy importantes, pero que por distintos motivos no han aceptado", asegura.

DESAFÍO ENORME. El lucense está muy ilusionado con su regreso a un banquillo de Tercera. "El factor más grande para venir al Viveiro fue la motivación de competir en una categoría donde solo hay 16 equipos y donde voy a seguir con mi formación como técnico".

Alberto López sabe que tiene ante sí un desafío enorme. "Conseguir la salvación del Viveiro el año de su centenario, en una categoría muy exigente, con una reestructuración total de la plantilla y una reducción del presupuesto del 35% es seguramente el mayor reto de mi carrera", sostiene.

Considera que tanto él como la mayoría de los 11 fichajes tienen un perfil similar. "Somos gente con hambre de crecer, mucha ilusión y una capacidad enorme de trabajo. Ese va a ser el plan del Viveiro esta temporada para buscar la permanencia", anticipa.

El técnico aplaude el compromiso que han mostrado algunos fichajes: "Estamos muy contentos porque muchos se han decidido por el Viveiro, a pesar de contar con más ofertas de la categoría. Que con ofertas muy bajas hayan decidido venir es de aplaudir".

Al entrenador no le preocupa demasiado tanto cambio, que puede ser un lastre en el inicio de una competición más corta al tener solo 30 jornadas. "Somos el equipo más joven de la categoría, sé perfectamente las características del equipo y ahí está el reto. No me preocupa porque voy a dedicarle muchas horas y porque vamos a tener jugadores que van a sorprender por su capacidad y también contamos con gente contrastada como Iker Hurtado", comenta.

Alberto espera que los futbolistas foráneos "se adapten lo antes posible al grupo gallego porque todos son gente con mucho futuro en el fútbol, pero tienen que demostrar su capacidad día a día".

El técnico concreta que los 11 jugadores a prueba, "que son del mismo perfil de los que estamos fichando", estarán hasta el 5 de agosto "y ojalá alguno nos convenza y se quede", asevera.

Asimismo, este jueves se ejercitaron con el primer equipo los juveniles Lucas Fanego, Dino, Adrián Dean, Hugo, Carlos Timiaros, Marco Meitín y Adrián. "Vamos a darles la oportunidad porque alguno puede jugar ya en Tercera", afirma.

Finalmente, asegura que no cuentan con más jugadores mariñanos porque no han aceptado sus ofertas. "He llamado a todos los jugadores de la comarca con nivel para jugar en Tercera, incluso alguno de 1ª Autonómca con proyección, pero no han querido venir por temas económicos, laborales, de estudios o porque prefieren seguir en sus equipos. Como club tendremos que analizar también en qué estamos fallando para que no vengan", concluye.