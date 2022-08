Viveiro, pleno de literatura y arte

La Feira do Libro de Viveiro quedó este viernes inaugurada con los pregones de Mari Carmen Lage e Icía Pérez Giz, pregonera infantil. En el acto se reunieron representantes del Concello de Viveiro, la Diputación de Lugo y la Xunta de Galicia, colaboradores del acto. Mari Carmen Lage es de Viveiro y lleva toda su vida dedicada a los libros. Ella misma contó que esto le ha dado alegrías, pero también alguna que otra tristeza. Manifestó en sus palabras que le gusta autodefinirse como "libreira, non vendedora de libros", profesión que ha compartido muchos años con Xosé, con quien lleva "moitos libros lidos para coñecer cantos máis autores e obras" en Librería Porta da Vila.

Lage resaltó que además del componente económico, "ser libreira traspasa o feito económico, é un orgullo e satisfacción". Hubo también tiempo para contar alguna anécdota y cómo surgió la iniciativa del primer pregón juvenil, que corrió a cargo de Patricia. La pregonera destacó también que la Feira do Libro ha soportado ediciones de sol, lluvia e incluso viento que llegó a derribar las casetas. Mari Carmen terminó asegurando que ha vivido siempre con ilusión por los libros y con un "sentimento de muller que entregou a súa vida á lectura e aos libros".

Público en la feria de artesanía. PALEO

La pregonera infantil, Icía Pérez, dedicó sus palabras a lo importante que son para ella los libros y al significado de la lectura que es "escapar a outros mundos de mitoloxía e fantasía, pero onde tamén se poden vivir aventuras da vida cotiá". Pérez quiso también destacar que los cómics y los manga son libros que merecen la pena leer aunque a veces se queden olvidados. "Nós, os lectores e lectoras, somos os encargados de construír os escenarios na nosa imaxinación, por iso o mellor regalo é un libro", añadió Icía. Esta joven pregonera, de trece años, dejó también un recado para todos: "Debemos vivir lendo, vivir sentindo e vivir creando, enchede a vosa vida de libros".

María Socorro Giz, madre de Icía Pérez, asegura que para ella es un orgullo estar este año en la Feria del Libro como madre de la pregonera. Defiende que "a lectura é moi importante adíqueste ao que te adiques porque axuda moito á túa formación futura". Apunta también que sus hijas, "non entenden as festas de Viveiro sen vir á Feira do Libro a mercar un libro".

Los libreros, como Pablo Pérez o Pablo Quintana, son los grandes protagonistas de esta feria. Quintana viene de Coruña y regenta la Editorial Canela. Su imprenta es una apuesta por la tradición oral y el patrimonio cultural gallego, como él mismo manifiesta. Los libros publicados por su imprenta son una muestra del valor y la importancia del costumbrismo gallego y por su permanencia en el tiempo. Pérez regenta Libros Lar en Viveiro y es la primera vez que asisten a esta feria aunque ya son viejos conocidos de ferias como la de Coruña. Como la mayoría de libreros aseguran que asistir a este tipo de eventos ayuda para darse a conocer y mostrar su negocio, aunque por el momento no se aventuran a decir cómo será el público de esta feria de Viveiro.

Ismael, de Libreria Cortizas, viene desde Ferrol y ya es un veterano en Viveiro. Esta es la séptima vez que asiste a la Feira do Libro, porque asegura que la gente responde muy bien y se dejan aconsejar por la voz experta de los libreros, aunque otros vienen con las ideas fijas.

FEIRA DE ARTESANÍA. A escasos metros de la Feira do Libro está también situado el stand efímero de la trigésimo octava edición de la Feira de Artesanía de Viveiro que arranca hoy. La muestra se extenderá hasta el 21 de agosto y contará con una amplia variedad de puestos. En las casetas situadas al lado de la ría, en los Xardíns de Noriega Varela, se podrán encontrar 32 puestos con artesanía y talleres, así como demostraciones de diversos oficios llevados a cabo por profesionales.