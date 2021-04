Por Viveiro pide que la oficina de turismo abra todos los días

El grupo municipal de Por Viveiro registró una moción para pedir al gobierno local que adopte las medidas necesarias para que la oficina de atención turística pueda atender a los visitantes todos los días de la semana.

Los ediles independientes recuerdan que actualmente la oficina abre de lunes a viernes de diez a dos y de cuatro y media a siete, los sábados de once a una y media y los domingos está cerrada. Por Viveiro ve "prioritario" tener un horario de atención al público que cubra todos los días de la semana, "podendo minimizar o horario de luns a xoves para potencialo de venres a domingo, que son os días de maior afluencia de visitantes", propone el portavoz, Bernardo Fraga, quien entiende que "non se lle pode pedir á persoa responsable da oficina, cunha cualificación adecuada para o posto e que leva moitos anos cun alto nivel de desempeño do mesmo, que ela soa cubra este horario que demandamos".

Por Viveiro ve "fundamental" la recuperación y potenciación del sector turístico para reactivar la economía tras la crisis ocasionada por la pandemia sanitaria, pues recuerda que el concello "basea aproximadamente un 50% da súa actividade económica no sector servizos". Añaden que la oficina de turismo es "visita obrigada" para muchas personas que llegan al municipio, "catalogado como de excelencia turística".