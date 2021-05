Viveiro y Cervo piden extremar las precauciones tras subir al nivel medio de restricciones

Tras conocer que el concello de Viveiro pasa a nivel medio de restricciones, el gobierno local indica que son 15 los casos registrados en el municipio y pide a los vecinos "prudencia para evitar un incremento dos contaxios e recuperar a normalidade".

Desde el Concello recuerdan que el cambio de nivel entra en vigor este sábado y que implica una reducción en el aforo de los eventos deportivos, la piscina, la biblioteca y el teatro, "que pasaría a ser do 30%".

En cuanto a hostelería y restauración, indica que "os establecementos poderán prestar servizos de recollida no local e consumo a domicilio, de entrega a domicilio, de terraza co 50% do aforo e tamén servizo de interior cunha ocupación do 30% e sen empregar a barra".

Añade que el horario de cierre el público de estos negocios es a las once de la noche pero los restaurantes podrán servir cenas hasta la una, la misma hora hasta la que podrán prestar servicios de recogida en el local o de entrega a domicilio.

Un brote familiar eleva la incidencia en Cervo

Cervo es otro de los municipios en los que las restricciones se elevan al nivel medio a raíz de un repunte de casos, en este caso a causa de un brote familiar, según explica el alcalde, Alfonso Villares. En declaraciones a Efe, el regidor precisó que han dado positivo "entre cinco y seis personas" y que alguna de ellas ha experimentado "alguna sintomatología", pero de momento ninguna presenta un cuadro grave.



En cuanto a la posible propagación del virus, Villares precisó que se trata de un "núcleo cerrado", por lo que "es difícil" que llegue a expandirse por el municipio. En ese sentido, lanzó un mensaje de "tranquilidad" a la población, pero también recordó la necesidad de seguir manteniendo las medidas de seguridad para evitar nuevos contagios, porque se trata de "un virus que se mueve de un lugar a otro".