El Concello de Viveiro pagó 1.245 facturas a proveedores por valor de 1,3 millones desde marzo

El Concello de Viveiro aprobó desde el 1 de marzo un total de 1.245 facturas de pagos a proveedores por un montante de 1.367.801,44 euros. Además, desde que se decretó el estado de alarma realizó 45 abonos por un importe de 11.204,19 euros en ayudas de emergencia social.

La alcaldesa, María Loureiro, recuerda que el Concello mantuvo operativos todos los servicios municipales en este tiempo y que uno de los objetivos de su gobierno fue “acelerar o pago de facturas pendentes”, como las citadas a distintos proveedores. “Desde que se declarou o estado de alarma e se decretou o cese de actividade en difernentes ámbitos empresariais, o Concello realizou un esforzo importante para axilizar na medida do posible este tipo de expedientes, considerando que é unha maneira de axudar ás empresas nestes momentos difíciles”, explica.

En cuanto a las ayudas de emergencia social abonadas desde el 15 de marzo, estas incluyen tanto pagos directos a personas en situación de vulnerabilidad como para la adquisición de alimentos que el Concello reparte entre las familias con más carencias.

Ambas cifras, defiende Loureiro, “son unha boa mostra do traballo que o Concello de Viveiro vén realizando dende a declaración do estado de alarma, neste caso no ámbito económico e social, co obxectivo de paliar as consecuencias desta crise”. Añade que sobre la “cantidade importante de pagos” informan “puntualmente” a los portavoces municipales en las reuniones semanales convocadas por la alcaldía. “O goberno municipal considera que esta é a liña a seguir e continuará axilizando os trámites e pagando tan rápido como sexa posible, dándolle liquidez ao tecido empresarial e aos autónomos”, concluye.

BNG. La concejala del BNG, Miriam Bermúdez, precisó que la agilidad en estos pagos fue en su día una propuesta de su formación.