Viveiro y Mondoñedo reabren los mercados pero no el resto de concellos

Los municipios de Viveiro y Mondoñedo reabren los mercados semanales aunque, por ahora, solo con productores de huerta locales, lo que hará que sean poco concurridos porque, además, las medidas de prevención para los compradores siguen siendo bastante estrictas. En Viveiro se celebra mercado este jueves aunque en principio, dadas las circunstancias exigidas, habrá solo dos puestos. En Mondoñedo no serán muchos más los que se apunten.

El resto de municipios mariñanos se encuentra a la espera de poder estudiar con más cuidado las nuevas directrices marcadas por la Xunta.

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, recuerda que "poderán instalarse única e exclusivamente aqueles postos de persoas titulares da explotación agraria con actividade inscritas na sección de venda directa (Sevedi) do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga), dedicados á venda directa de produtos agrícolas e gandeiros do sector da alimentación e produtos perecedoiros". Añade que habrá limitaciones de seguridad tanto para vendedores como para compradores y que la Policía Local velará por su cumplimiento.

Mondoñedo también lo aprobó pero hoy es probable que tenga uno o a lo sumo dos puestos. La semana que viene se espera que tengan ya más autorizaciones concedidas.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, indica que, por sus características, el mercado de los miércoles no podrá celebrarse como se venía haciendo y que estudiará cómo puede hacerse "pero volvería o vindeiro mércores, 13 de maio, pero se non fose recomendable demoraríase un pouco máis". Recuerda que "o mercado de Ribadeo ten practicamente cen postos, tanto agroalimentarios como de roupa e outro tipo de artigos. Polo tanto estamos estudando, hai que dar un período de adaptación, sabendo que o mercado tal e como o coñecemos ata agora non vai poder ser viable".

Ni San Cibrao ni O Valadouro celebrarán el mercado y, en principio, Burela tampoco este viernes. A algunos de ellos podrían darles luz verde la semana próxima.

El SLG pregunta a siete municipios por su reapertura

La coordinadora comarcal del Sindicato Labrego Galego (SLG) en Terra Chá, Margarida Prieto, registró una pregunta dirigida a los concellos de Vilalba, Xermade, Cospeito, Castro de Rei, Muras, Abadín y Guitiriz "polos mercados alimentarios non sedentarios que se celebran periodicamente nos seus termos municipais". En concreto, desde el SLG interpelan a los respectivos gobiernos locales de dichos ayuntamientos para que aclaren si volverán a autorizar los mercados "nos mesmos lugares e cos mesmos horarios que antes da súa prohibición a causa da declaración do estado de alarma. Agora, son os concellos os responsables de poñer en marcha os mercados alimentarios".

Garantías

Margarida Prieto recuerda que deberán realizar los mercados "coas garantías sanitarias e protocolos que impón a emerxencia sanitaria".