Viveiro merece más del 33%

El curso político en Viveiro comienza con una especie de déjà vu o retorno a la normalidad prepandémica municipal. El portavoz del PP, Óscar Rodríguez, seguramente al tanto de la reunión Portos-Concello de la semana pasada, retomaba el asunto de la cesión de los terrenos del muelle viejo y el deseado arreglo de la casa del guardamuelles, tema que ya estuvo en la agenda de la portavoz del BNG, Miriam Bermúdez, en el verano del 2019 y que es motivo de debate desde entonces.

El problema, es la pasta. ¿Quién paga la rehabilitación de un edificio que está mucho peor de lo que se pensaba?, según confirma la alcaldesa, María Loureiro, tras la reunión del arquitecto municipal y los técnicos de Susana Lenguas. Esta no tiene problema en cederlo puesto que, además, la corporación considera que es un edificio emblemático y adecuado para exponer la vida marítima vivariense u otro patrimonio histórico.

Rodríguez acusa a Loureiro de "escapar como gato da auga quente de todo o que teña que ver con facerse cargo de edificios que son representativos de Viveiro e que poderían dar moito xogo na vida da cidade", pero la alcaldesa opone que "el Concello no puede asumir ese coste" y le emplaza a acompañarle ante la Xunta para conseguir una subvención como las que se estilan en la comarca a concellos gobernados por el PP.

"Al contrario de los de otro color –insiste la regidora–, aquí nunca nos dan más del 33% de subvención, ya se ha visto en Xunqueira y otros proyectos, siempre hay que ir a partes iguales con la Xunta". Y mientras se suceden las mociones sobre la cesión y la oposición reprocha "o inaudito desinterese" del gobierno municipal por no haber dado "paso algún para xestionala e conseguir a titularidade municipal", el edificio se hunde y está partido por la mitad. Costará reflotarlo pues toda esa fachada marítima vivariense que al final es de varios y la casa sin barrer, hace aguas.

Recientemente, pero en este caso al otro lado del puente de A Misericordia y en zona de competencia de la Demarcación de Costas estatal, hubo que realizar obras de urgencia ante el principio de derrumbe de los jardines de Noriega Varela, cuyo muro basculaba peligrosamente hacia la ría. Esta vez la Diputación acudió en auxilio del Concello con cien mil euros, el 95% del coste de los trabajos necesarios entre el templete de la música y el conservatorio.

Que para dar cuerda a este último, según queja de la alcaldesa, ni el 33% hay. La Xunta aflojó un buen dinero de fondos europeos –ocho millones de euros– para ampliar la depuradora y la mejora del saneamiento con el nuevo emisario submarino, pero el conservatorio de música no le suena. Y ahí el presupuesto es de un millón al año, casi todo de las arcas municipales, desde donde llevan tiempo clamando por su cesión. Las cuentas de la alcaldesa al pedir más apoyo son que si el conservatorio profesional atiende a unos 300 alumnos desde Ortigueira a Ribadeo, es como si su ámbito son 80.000 personas, en línea de las siete ciudades gallegas, donde sí apoquina la Xunta. "El único que está en iguales condiciones que el nuestro –arguye– es el de Lalín, y también tenemos exigencias de personal y ratios profesorado-alumno, pero Cultura ve inviable asumirlo, por eso un niño de aquí paga el triple de matrícula".

Pazo Grallal, en Covas. ARQUIVO BNG

Mucho título de Ciudad de Viveiro pero cuando se trata de conservar o rehabilitar lo mucho pendiente, cuesta. La "imaxe de desleixo" se la recuerda, un día sí y otro también, Miriam Bermúdez, del BNG, que tiene su propia agenda de pifias y no hace mucho llegó a contar hasta diez lugares vallados, pendientes de mantenimiento o recuperación. Este lunes le tocó el recordatorio al Pazo Grallal, en Covas, sobre cuyo deterioro alertaban hace ya cuatro años: "O busto do fundador do pazo está totalmente tapado pola vexetación, a porta enferruxada e falta unha das bolas de decoración que forman parte do arco de pedra de entrada". Y se pregunta qué hace el Concello al respecto para que el actual propietario, al parecer un "coñecido empresario e mecenas de Madrid", corrija la situación de abandono.

Lo del abandono, desleixo o como se entienda, es mal casi general, ajeno y propio. O ¿cómo se justifica todo el depósito de trastos que deja atrás O Naseiro? Para la gran romería, ahora de raciones menguantes, el ansia por recoger el campamento no es la misma del montaje y allí quedan sofás viejos y todo tipo de enseres para que el Concello proceda. María Loureiro no se queja: "Establecimos un punto de depósito y el Concello se hace cargo de recogerlo, incluso este año buena parte de los romeros cumplieron con lo de retirar los toldos negros".

Y quiere pasar página con el asunto de las fiestas que, por otra parte asegura, "salieron bien". Si hoy le sacan la música en el pleno, probablemente dirá que sí hubo orquestas, "el 14 y el 15 en los jardines, aunque a Arizona y América los llamen grupos. Fueron tres semanas de actos, incluido el izado de banderas con todos los grupos políticos". Pero lo del conservatorio son palabras mayores.