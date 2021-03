Viveiro licita cuatro puestos para la venta de alimentos en la plaza de abastos

El Concello de Viveiro tramita el procedimiento de contratación para sacar a licitación la concesión administrativa de cuatro nuevos puestos en la plaza municipal de abastos de la ciudad del Landro. "As prazas de abastos sempre foron motores do comercio local e con este proceso queremos contribuír á dinamización das instalacións, ademais de reactivar a economía do concello", afirma a alcaldesa, María Loureiro.

Los cuatros puestos, que tienen medidas que oscilan entre los 6,5 y los 15,79 metros cuadrados, deben destinarse a la venta de productos de alimentación en general. El gobierno vivariense explica que por este tipo de artículos se entienden pescados y mariscos, productos de carnicería, panadería, frutas y verduras, además de charcutería, pastelería, productos tipo gourmet, quesos, chacinas, salazones y conservas, o también vinos y aceites, así como frutos secos, frutos del bosque, encurtidos y ultramarinos, o bien alimentos congelados.

La administración local considera que el mercado vivariense es un lugar idóneo para la compra de todo tipo de productos de cercanía, cuyo consumo potencia la economía local, además de favorecer hábitos de vida saludables mediante el empleo de una dieta basada en verduras, hortalizas, carne o pescado fresco.

Las concesiones de cuatro puestos de venta en la plaza de abastos de Viveiro se otorgarán por un plazo de diez años. Las personas interesadas en contar con alguno de estos puestos podrá presentar la solicitud correspondiente, para lo que dispondrá de un periodo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial da Provincia. Desde el Concello prevén que dicho anuncio pueda salir en el BOP, casi con toda probabilidad, el próximo día 24 de este mes.

Por otro lado, el último pleno municipal aprobó convenios de colaboración con las universidades de Santiago y Valencia para que alumnos de las mismas puedan realizar prácticas en la administración local a fin de complementar sus estudios.