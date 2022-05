Viveiro seguirá sin tercer juzgado

Ningún acuerdo plenario ni parlamentario consigue de momento que se vaya a crear un tercer juzgado en Viveiro, la sede judicial mixta con mayor carga de trabajo de Galicia y cuya saturación denuncian de forma reiterada sus trabajadores. Ya es prácticamente un hecho que no se creará este año, pues no está en el listado de las 70 unidades judiciales "imprescindibles " que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de remitir al Ministerio de Justicia.

La noticia cayó como un jarro de agua fría en Viveiro, donde "o desánimo entre o persoal e a sensación de ser os ‘últimos monos’ é total", dicen los trabajadores de este juzgado, que según datos del propio CGPJ en 2021 ingresó en jurisdicción civil casi un 70% más de asuntos de los que le corresponden y arrastra un elevado número de expedientes sin incoar, lo que se traduce en largos retrasos.

La Comisión Permanente pone de manifiesto la necesidad de crear 176 unidades judiciales en todo el país, pero argumenta que el ministerio solo tiene previsto crear 70 este año y por eso le remite la lista con las que considera prioritarias, entre las que no está Viveiro, aunque sí un juzgado de primera instancia en Lugo. "Por desgraza, nin os maxistrados conservadores do PP nin os progresistas do PSOE están á altura das necesidades reais da Mariña no servizo público da Administración de Xustiza a pesar das promesas que formulan unha e outra vez os seus respectivos acólitos en Galicia", dicen los trabajadores, y añaden que "sen embargo" el CGPJ propone la creación de nuevos juzgados de primera instancia e instrucción como el que reclaman en Viveiro en "outras localidades con máis influencia política que a dos nosos representantes".

Esta decisión del CGPJ demuestra, dicen, "que nin a Xunta de Galicia nin o Concello de Viveiro e por extensión o resto de alcaldes do seu partido xudicial —O Vicedo, Ourol, Xove, Cervo, Burela y Foz— teñen a suficiente influencia política para lograr a mellora dos servizos básicos esenciais nos seus municipios".

Tanto el pleno municipal de Viveiro como la Cámara gallega aprobaron iniciativas recientemente en este sentido, la parlamentaria con la propuesta de la Xunta y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para la creación de siete unidades en toda la comunidad, la última la de Viveiro.

Sin embargo desde los juzgados de la ciudad transmiten que "foron habituais as terxiversacións tanto desde o Concello viveirés como dos responsables políticos da Xunta para intentar enganar ao persoal xudicial con falacias, co ánimo de dar a entender que pareza que se fai algo". Lamentan que estos "trucos malos de ilusionismo aínda provocan máis impotencia e desasosego nos profesionais que están a facer fronte, como poden, á avalancha de asuntos que ingresan anualmente nos dous órganos xudiciais de Viveiro".