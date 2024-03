Viveiro, en jaque por la Policía Local

El Concello de Viveiro comunicó este lunes de manera oficial que el servicio de la Policía Local está inactivo al sucederse en la semana pasada una serie de bajas concatenadas que provocaron que el 100% de la plantilla esté de baja.

Desde el equipo de gobierno, integrado por PSOE y BNG, señalan que el viernes pasado, tras las consultas pertinentes, iniciaron las actuaciones correspondientes, trasladando la situación a las administraciones competentes.

Ante una situación que califican de "excepcional", los portavoces de los partidos con representación en la corporación, mantuvieron este lunes una reunión, convocados por la alcaldía, que preside María Loureiro, a fin de mantenerlos informados. "Por parte do Concello non procede efectuar declaracións públicas, coa fin de preservar todas a garantías e dereitos, en aras do interés xeral", aseguran. Ni la regidora ni la teniente de alcaldesa, Miriam Bermúdez, se pronunciaron tras el encuentro. En el comunicado envían un mensaje de tranquilidad al considerar que "a seguridade está garantida a través das forzas e corpos de Seguridade do Estado, cos que o Concello de Viveiro xa vén mantendo contactos dende o pasado venres".

El portavoz de Por Viveiro, Bernardo Fraga, explicó tras la reunión que el Concello puso en marcha una investigación para tomar una determinación. Los independientes solicitaron que la solución sea lo más ágil posible. "Quedaron en falar con instancias superiores a ver quen leva o expediente e contan ter unha resposta en breve".

La popular Mariña Gueimunde señala que el Concello decidió iniciar un procedimiento informativo y de actuaciones previas con carácter reservado para conocer las circunstancias que derivaron en esta situación. "Particularmente creo que esta decisión se debía haber tomado cuando empezó el conflicto", dijo.

Gueimunde indicó que el gobierno acordó solicitar colaboración a la Diputación para tramitar el expediente, una situación que se produce después de que la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior comunicase que no tiene personal para realizar el informe. "El PP se ofreció para ayudar, apoyar o dialogar o lo que fuese necesario para tratar de salvar esta situación".