Viveiro intensificará el control de la hora de cierre en locales nocturnos

VIVEIRO. La recientemente creada Asociación de Veciños do Casco Antigo de Viveiro abordó sus reivindicaciones ayer en una reunión con la alcaldesa, María Loureiro, quien les aseguró que el Concello «leva tempo traballando» en la erradicación de los ruidos de madrugada.

«Somos conscientes das molestias ocasionadas polo ruído que xeran determinados pubs que incumpren os horarios e estanse a tramitar os expedientes sancionadores correspondentes», dijo la regidora, quien reiteró que el Concello vivariense «está a adoptar as medidas oportunas para solucionar esta situación» y avanzó que la Policía Local «vai realizar un control máis exhaustivo deste asunto».

Desde la directiva del colectivo vecinal Samuel Fernández agradece las medidas porque afirma que «se estaba desmadrando o tema» en algunos casos concretos. Añadió que habrá una reunión con la Policía Local y que se baraja enviar cartas a los locales nocturnos incumplidores «para recordarlles a normativa e os horarios».

Otra de las grandes reivindicaciones de la asociación es el control de la plaga de gaviotas por las molestias que ocasionan. La alcaldesa les dijo que incluirán en los presupuestos de 2019 una partida para ampliar el estudio sobre la población de estas aves y que no solo se ceñirá a Viveiro, Covas y Celeiro, sino que lo ampliarán a «outras zonas do municipio, como Xunqueira ou Vieiro». «Vaise retomar o estudo que se fixera no seu momento e imos facelo extensible a todo o concello. O departamento de medio ambiente levará a cabo os pasos pertinentes», avanza la regidora. Los vecinos pedían implicación del Concello y plantearon habilitar para ello una partida de unos 10.000 euros.

ANIMALES DOMÉSTICOS. Otra protesta del colectivo tenía que ver con las heces de perros en las calles que los dueños de las mascotas no recogen, algo que el gobierno local pretende atajar con la nueva ordenanza de tenencia de animales domésticos, que «xa está elaborada» y esperan «poder aprobala en breve».

Los vecinos también mostraron su preocupación por las edificaciones abandonadas y pidieron la elaboración de un censo de las propiedades cuyos dueños están sin localizar. La alcaldesa les explicó los trámites que se llevan a cabo y les dará una relación de las actuaciones del Concello.

Los residentes también pidieron que se les tenga en cuenta en la ordenanza de acceso rodado al casco y que puedan pedir de forma ágil permisos para poder entrar con sus vehículos en caso de hacer una descarga o de llevar a gente mayor o con dificultades de movilidad.