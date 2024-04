Viveiro inicia una nueva campaña de control de las gaviotas y las palomas

El Concello de Viveiro pone en marcha un año más el servicio gratuito para el control de la población urbana de la gaviota patiamarilla y de la paloma común con vistas a la campaña de nidificación de ambas especies durante la actual temporada. Viveiro fue uno de los concellos pioneros en prestar este servicio, que este 2024 llega a su cuarta campaña en el municipio.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la calidad de vida de los vecinos realizando una correcta gestión de la población de estas aves para prevenir el crecimiento desmesurado de la misma, que podría provocar plagas y problemas de salubridad pública, garantizando al mismo tiempo el bienestar de las especies.

"Este servizo redunda no beneficio tanto da cidadanía como dos animais, garantindo o seu coidado. Esta cuarta campaña iníciase tras os éxitos das edicións anteriores, que avalan a satisfacción dos veciños coa iniciativa", asegura la alcaldesa, María Loureiro.

Durante la pasada campaña de 2023 la empresa encargada de realizar este control revisó 284 tejados y retiró los 210 nidos localizados, en los que encontró 353 huevos y 42 crías de gaviota.

La vigilancia y control de la población de gaviotas pretende reducir la cantidad de especímenes y también el desplazamiento de los ejemplares que colonizaron el medio urbano, donde buscan alimento entre los residuos generados por el vecindario, además de ocupar los tejados para situar sobre los mismos sus zonas de cría. Su proliferación provoca una serie de problemas a la ciudadanía, que van desde los ruidos a los malos olores, pasando por daños en los propios tejados e incluso ataques a los seres humanos.

La retirada de los nidos de gaviota se hará a partir del mes de mayo próximo. El control de los tejados finalizará en el mes de agosto, según las estimaciones de la empresa que realiza este trabajo, que hará un mínimo de dos visitas a cada uno para impedir el nacimiento de nuevas puestas.

Las intervenciones consistirán en la visita a las propiedades afectadas por parte de dos técnicos que efectuarán una revisión ocular del tejado y retirarán los nidos y su contenido. Un mes después se repetirá la misma operación.

250 ejemplares

El Concello de Viveiro también pretende reducir la presencia de paloma común, cuya población en el municipio se estima en la actualidad en unos 250 ejemplares durante la realización de esta iniciativa, entre el año 2021 y el actual.

Sobre esta especie la actuación consiste en la instalación de jaulas de capturas en distintos puntos para la retirada directa de los ejemplares. Para la instalación temporal de dichas jaulas se precisa apoyo vecinal.

Desde la entidad local solicitan por ese motivo la máxima colaboración, tanto del vecindario afectado como de quienes detecten algún problema de los indicados. "Os resultados do servizo dependerán en gran medida da colaboración da cidadanía, favorecendo a mellora da calidade de vida no municipio e xestionando adecuadamente estas especies coa realización dun servizo de control poboacional baseado no benestar animal", señalan.

Las personas interesadas en solicitar el servicio pueden hacerlo llamando al número de teléfono 982.56.29.68, del concello vivariense, o bien poniéndose en contacto con Larus Control, la empresa concesionaria, en el número 689.83.83.59 o en el correo electrónico [email protected].