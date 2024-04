Viveiro inicia una campaña para informar sobre el uso del contenedor marrón

La Tenencia de Alcaldía de Viveiro pone en marcha esta semana la campaña Ti tes a chave con el objetivo de informar a los vecinos y el tejido empresarial del municipio sobre el uso del contenedor marrón para residuos orgánicos.

Así, este martes de diez y media de la mañana a una y media, habrá un punto de información en la Praza Maior en el que también se entregarán cubos de diez litros, bolsas compostables, un folleto informativo sobre el buen uso de este colector y llaves. Además, a mediodía y por la tarde, dos trabajadores debidamente identificados irán a visitar a los grandes productores y a la hotelería de la ciudad para proporcionar información sobre la campaña y facilitar las llaves a estas entidades para que puedan sumarse a este recogida selectiva. Con este objetivo ya este lunes se harán unas visitas previas.

Desde el Concello indican que habrá otras acciones informativas en la calle en las próximas semanas y meses.

La teniente de alcaldesa y concejala de Medio Ambiente, Míriam Bermúdez, explica que "case a metade do lixo que producimos nas nosas casas é materia orgánica, polo que para cumprir coa lexislación vixente é moi importante que definamos cal é o noso modelo de xestión destes residuos".

"Entedemos que o modelo que nos ofrece Sogama é o que se adapta mellor ás necesidades da nosa cidade, polo que optamos por poñer en marcha o sistema do colector marrón", indica y añade que el objetivo del Concello es "ser máis sostibles e iso só será posible coa implicación de toda a cidadanía, polo que queremos facer unha chamada á participación das familias de Viveiro neste novidoso proxecto, que de seguro sentará as bases do que será a futura recollida de lixo da nosa cidade".

Desde el Concello vivariense recuerdan que el contenedor marrón está dirigido exclusivamente a la recogida de residuos orgánicos y que ya está instalado en las calles. "Este novo depósito ten a particularidade de estar pechado coa finalidade de garantir a correcta separación de residuos de xeito paralelo á concienciación da veciñanza", indican.

En este sentido subrayan que los residuos que deben depositarse en este contenedor son, por ejemplo, restos de fruta, verdura, carne o pescado, conchas de mariscos o frutos secos, restos de pan, café, infusiones, papel de cocina, desechos de plantas o cortezas entre otros restos orgánicos.