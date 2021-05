Viveiro inicia una campaña de control de la población de gaviotas y palomas

Evitar el crecimiento "desmesurado" de las poblaciones de gaviota patiamarilla y de paloma común en las zonas urbanas de Viveiro es el objetivo de la campaña de control de estas especies que impulsa por tercer año el Concello de forma gratuita para los vecinos. Los interesados en que los técnicos revisen sus tejados pueden solicitar ya este servicio, que el año pasado actuó sobre 214 parejas de estas aves con la retirada de 341 nidos, 576 huevos y 116 pollos, unas cifras similares a las de la primera edición, cuando se intervinieron 186 parejas y se sacaron de los tejados 354 nidos, 550 huevos y 166 pollos.

"Este servizo redunda no beneficio tanto da cidadanía como dos animais, garantindo o seu coidado. Esta terceira campaña iníciase tras os éxitos das edicións anteriores, que avalan a satisfacción dos veciños coa iniciativa", afirma la alcaldesa, María Loureiro.

La campaña arranca en primavera, cuando estas especies empiezan a preparar sus nidos, y con ella "realízase unha correcta xestión da poboación destas aves para previr e evitar o crecemento desmesurado e previr problemas de salubridade pública á vez que se asegura o benestar da especie", añade. Así, en abril ya se inició un estudio de la población, en el mes actual arranca la retirada de los nidos y los últimos controles se realizan en agosto. Los técnicos de la empresa especializada Larus Control realizan un mínimo de dos visitas a cada tejado afectado para impedir el nacimiento de las puestas. "As intervencións consistirán na visita á propiedade afectada por dous técnicos que procederán a realizar unha revisión ocular do tellado afectado e á retirada dos niños atopados e do seu contido (ovos, pitos). Posteriormente, realizarase o mesmo proceso cun mes de diferenza entre visitas", detalla Loureiro.

El Concello pide "a máxima colaboración" a los vecinos que tengan nidos en sus edificios y también a los ciudadanos que se vean afectados por los problemas que generan estas aves, "como ruídos, malos cheiros, danos nos tellados e mesmo ataques ao ser humano". Los interesados pueden solicitar el servicio en el concello (982.56.29.68) o directamente a la empresa en el 689.83.83.59 o en [email protected]