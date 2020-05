Viveiro inicia su ayuda a los negocios con el reparto de 3.000 mascarillas

Las dos asociaciones de comerciantes vivarienses, Centro Histórico y Beiras de Viveiro, ponen en valor el "esforzo" del Concello al destinar unos 500.000 euros a un plan de reactivación económica con distintos tipos de ayudas y exenciones fiscales. Además el Ayuntamiento repartió una partida inicial de mascarillas para facilitar las medidas de prevención durante la primera fase de apertura de los establecimientos, con 3.000 unidades: 1.000 al colectivo de la ciudad, 500 al de Covas y 1.500 a otros negocios del municipio no asociados.

"Coa entrega de mascarillas, tanto de forma directa como a través das asociacións, o Concello de Viveiro pretende achegar o seu grao de area para colaborar con estes colectivos nestes momentos nos que se comeza a retomar a actividade", señala la alcaldesa, María Loureiro, que recuerda que las mascarillas que reciben de distintas administraciones son destinadas inicialmente a cubrir las necesidades de los trabajadores municipales. "Con todo, entendemos que os establecementos están comezando a retomar a súa actividade e queremos facer a nosa achega", añade la regidora, quien precisa que su intención es «seguir colaborando neste sentido» y está a la espera de recibir un pedido "cunha cantidade importante de unidades".

Las empresas de hostelería o comercio que no pertenezcan a ninguna asociación y que necesiten mascarillas pueden solicitarlas antes del miércoles 13. Deben enviar un correo a [email protected] que ponga en el asunto "solicitude mascarillas" y que incluya en el interior el nombre de la empresa y su representante, la dirección y un teléfono. Personal de Protección Civil entregará el material, ocho mascarillas por negocio.

CASCO. La directiva del Centro Comercial Histórico de Viveiro "amósase moi satisfeita" con el plan municipal y agradece que se tuvieran en cuenta las peticiones que realizó y que pretenden "axudar ás pemes e autónomos que se enfrontan a un periodo de incertidume e grandes dificultades para retomar a súa actividade comercial". Añaden que son «conscientes do grande esforzo económico que supoñen para o Concello estas medidas, agora máis necesarias ca nunca» y que es necesario "este traballo en conxunto para apoiar os negocios locais". Están a la espera de nuevas reuniones "co fin de abordar máis en detalle as medidas contempladas no plan e ver en que prazos e de que maneira se van a levar a cabo".

Como "avance" de estas medidas la asociación ya recibió las 1.000 mascarillas quirúrgicas y espera que puedan lograr más material en las próximas semanas "para repartir entre os negocios e garantir así unha apertura segura". Por su parte el CCHV sigue haciendo acopio de otros materiales para repartir entre sus asociados, como dispensadores de gel automáticos para poner en las entradas, geles hidroalcohólicos, pantallas de protección facial, guantes desechables, mascarillas reutilizables y otras de un solo uso, o cartelería específica para informar a la clientela, "todo isto co obxetivo de facer do comercio de Viveiro un comercio totalmente seguro para a compra, coidando a seguridade dos comerciantes e persoal das tendas e sobre todo para a tranquilidade dos nosos clientes", subrayan.

COVAS. El presidente de Beiras de Viveiro, Domingo González, cree que la ayuda municipal contribuirá a salvar algunos negocios. "Agradecemos encarecidamente o esforzo dun Concello coma o noso, endebedado en dez millóns de euros, que saca unha partida de medio millón para unha axuda que aínda que é insuficiente dada a situación que se nos vén encima, de entrada vai axudar a que algúns locais, que estean dubidando se abrir ou non, abran porque van ter esa axuda e uns gastos menos".

González valora "moito" tanto la intención de sufragar tres cuotas de autónomos como la exención del impuesto de las terrazas o la partida para campañas de dinamización, además de agradecer la aportación de 500 mascarillas, que se suman a las que consiguió el propio colectivo.