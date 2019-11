Viveiro habilita aparcamientos el domingo para la manifestación por el futuro de Alcoa

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, anunció que desde la administración local gestionaron la habilitación del aparcamiento del puerto deportivo y el del edificio de la Seguridad Social para que puedan ser usados este domingo durante la manifestación convocada en la ciudad por el futuro de Alcoa. El del puerto estará abierto todo el fin de semana y el otro desde el sábado por la noche.

La de Viveiro será la primera manifestación que se celebre, después de las concentraciones de Xove, Cervo y Burela. Los participantes partirán a las doce del mediodía del Casino en dirección a la puerta de Carlos V siguiendo por la Travesía da Mariña hasta la Praza de Lugo para seguir por la calle Pastor Díaz hasta la Praza Maior.

Loureiro hizo también un llamamiento a todos los vivarienses y mariñanos para participar en la manifestación «coa pretensión de garantir a continuidade de Alcoa e o seu futuro na comarca, como eixe esencial do tecido económico da zona». "O problema de Alcoa desgrazadamente non é unha novidade, xa levamos moitos anos con esa preocupación e o Concello de Viveiro xa participou en manifestacións e concentracións amosando o seu apoio aos traballadores e á permanencia da fábrica", explicó la alcaldesa que subrayó el apoyo institucional a los trabajadores, "conscientes do impacto social e económico desta empresa na comarca e convencidos da necesidade da implicación de todas as administracións".

"Sempre estivemos á disposición dos traballadores para realizar todas cantas xestións estiveran ao noso alcance para garantir os postos de traballo e, nesta liña, consideramos que o vindeiro domingo todos e todas debemos saír á rúa para defender o futuro de Alcoa", recalcó la regidora, "agardamos que a resposta sexa masiva é que a Praza Maior de Viveiro serva de exemplo do sentir popular, que preocupa e afecta a todos".