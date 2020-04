Viveiro flexibiliza el pago de los recibos del agua para sus vecinos

El Concello de Viveiro mantuvo varias conversaciones con la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, Viaqua, con el fin de adoptar una serie de medidas para facilitar el pago de los recibos, cuyo cobro se inicia el jueves.

Así, todos los colectivos que ante esta situación excepcional presenten dificultades de pago podrán financiar o aplazar las facturas, sin intereses. La empresa concesionaria también ofrece el plan de cuota fija, Plan 12 Gotas, que puede solicitar cualquier cliente y que permite pagar todos los meses el mismo importe en base al consumo del año anterior, regularizando al final del año la situación. La suspensión de todos los cortes de suministro que estaba en marcha para las personas en situación de vulnerabilidad económica, se extiende ahora a todos los clientes, paralizando cualquier acción de reclamación de deuda o de cortes de suministro. Además se amplía el plazo de periodo voluntario de pago de facturas a 90 días.

En este sentido, desde el Concello recuerdan que todos los contadores que no pudieron ser leídos antes del estado de alarma, "serán estimados utilizando a mesma lectura do mesmo periodo do ano anterior". "No caso de industrias e comerciais que por actividade figuren correctamente descritos na base de datos da empresa concesionaria, realizarase unha estimación a cero a partir do 13 de marzo e durante o estado de alarma", añaden. En este sentido, también explican que "calquera exceso ou defecto na estimación» se regularizará en posteriores facturaciones, «en canto se poida volver a realizar a lectura física e presencial".

"Con estas medidas o que se busca é minimizar as consecuencias económicas desta pandemia", subrayan desde el Concello, desde donde también recalcan que están trabajando para poner en marcha medidas de reactivación económica dentro de sus competencias. En este sentido, ya mantuvieron encuentros con las asociaciones de comerciantes de la ciudad, puesto que el comercio y la hostelería son un pilar fundamental de la economía local.