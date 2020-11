Viveiro financiará la matrícula del segundo hijo en la guardería

La corporación municipal de Viveiro celebra este martes un pleno en el que, entre otros asuntos, se votará la bonificación de la totalidad de la matrícula del segundo hijo o hija de cada familia en el centro de atención a la primera infancia del Concello.

Esta bonificación se realiza a través de un plan concertado de la Xunta y en el caso del Concello de Viveiro se aplica un sistema de copago en una cuantía equivalente a la derivada del régimen de precios establecido por el Gobierno gallego, con lo cual el resultado final es que se financiará la totalidad de la matrícula.

Fuentes del gobierno municipal indican que lo que buscan es aplicar esta bonificación en enero "tendo en conta que dadas as extraordinarias circunstancias do presente ano, motivaron un importante retraso no proceso de inscrición na escola infantil; e polas as dúbidas xurdidas en canto á aplicación do desconto e a falta de concreción orzamentaria, cuestións resoltas pola Xunta de Galicia mediante unha nota aclaratoria en data 28 de setembro de 2020, non se puido levar a cabo o acordo e modificación da ordenanza para iniciar a gratuidade do segundo fillo en setembro de 2020".

BLOQUE. La agrupación local del Bloque Nacionalista Galego de Viveiro ya avanzó que presentarán diversas iniciativas en el pleno y entre ellas se encuentra una petición para que se instalen antideslizantes en algunas zonas problemáticas del paseo fluvial del Landro que une Viveiro con Portochao.

Indican que "hai tramos que son intransitábeis debido á humidade que, coas xeadas e as baixas temperaturas, provoca que o chan se volva moi esvaradío e polo tanto perigoso".

Asimismo, la formación cuya portavoz es Miriam Bermúdez, indicó que van a solicitar información "de como están os trámites para o cambio de ubicación de Aspanane e a Escola Oficial de Idiomas".

También solicitarán un acuerdo plenario para pedir a la Xunta que no continúe la atención telefónica en los centros de salud tal y como se hace ahora.