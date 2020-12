Viveiro facilita unha carpa para facer as probas de antíxenos

O Concello de Viveiro colabora co centro de saúde da localidade ao atender a petición que os responsables do mesmo fixeron para dotalo de xeito temporal dunha pequena carpa coa finalidade de que se poidan facer as probas de antíxenos da covid-19 sen ter que acceder ao interior das instalacións sanitarias.

Coa instalación desta carpa, colocada na entrada de Urxencias do centro médico viveirés, evitarase que as persoas que deban facer estas probas diagnósticas teñan que acceder ao interior do edificio, o que contribúe dalgunha maneira a reducir o risco de contaxio, segundo explican dende o Concello viveirés.

Estas probas de antíxenos realízanse por orde médica e con cita previa ás persoas que presenten sintomatoloxía que poida facer pensar que se contaxiasen do coronavirus.

INFORMACIÓN. Por outra banda, o Concello comunica que a oficina de turismo da localidade, situada ao pé da glorieta próxima á estación de autobuses, vai permanecer pechada por mor do contacto directo que tivo o seu persoal cunha persoa que resultou positiva por covid-19. A empregada municipal atópase en corentena á espera dos resultados da PCR.

Mentras dita oficina permaneza pechada e como medida preventiva vaise facer unha labora de desinfección completa da mesma. Na porta da oficina están os códigos QR de todos os folletos editados polo Concello, por se algún visitante quixera acceder aos mesmos, podendo descargar tamén a App municipal na que se pode consultar toda a información.