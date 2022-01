Por Viveiro exige limpiar "pintadas de odio" en el mirador del paseo fluvial

El grupo independiente Por Viveiro llama la atención sobre el abandono del mirador de aves situado en el paseo fluvial del Landro y reclama al gobierno local que lo adecente de forma inmediata, sobre todo porque en su estructura hay algunas "pintadas de odio contra o colectivo LGTBIQ".

"No fermoso paseo de Xunqueira a Portochao, concorrido por veciños e visitantes, hai un miradoiro de aves abandonado e cheo de pintadas, entre elas algunhas de odio" contra el citado colectivo, dicen desde Por Viveiro, que entiende que esas frases "deben ser eliminadas de inmediato do concello". Por ello registraron un ruego para el próximo pleno municipal en el que urgen al gobierno local para que pinte y limpie esta estructura que es objeto de actos vandálicos con el objetivo de que cumpla su función como mirador de aves y que, con ello, "elimine as pintadas de odio existentes".

TAMBIÉN EL BNG. En este mismo paseo fluvial también reclama mejoras el BNG de Viveiro, en este caso en los tramos de suelo con maderas que en esta época de año suelen estar resbaladizas y que ya causaron algún susto a los viandantes. En concreto proponen la instalación de una malla metálica, una solución de bajo coste y que evitaría los resbalones. Además reclamaban un plan de mantenimiento y conservación del paseo y de su entorno medioambiental, para eliminar especies invasoras y recuperar flora de ribera.

Por otro lado el BNG ruega al gobierno local informar de las actuaciones que llevó a cabo para retirar el enrejado de la avenida Ramón Canosa y promover la creación de un carril bici en esa zona. También demanda convocar "na maior brevidade" la comisión que analizará la habilitación de sendas para bicicletas en el municipio.