Viveiro estrena un sistema de recogida de basura dentro del casco histórico

El Concello de Viveiro puso en marcha el pasado diciembre, más concretamente el día 18, el sistema "quita e pon" de recogida de basura en el casco histórico de la ciudad del Landro. La colocación se realiza de forma diaria a partir de las seis de la tarde, estando los contenedores disponibles para su utilización hasta el día siguiente a las seis de la mañana.

"Coa posta en marcha desde servizo eliminamos os colectores na vía pública no ámbito do casco histórico, que provocan frecuentes problemas de sucidade e cheiros, substituíndoos por un servizo de retirada e colocación diaria de colectores", explica Míriam Bermúdez, teniente de alcaldesa y responsable del área de Medio Ambiente en Viveiro, y que mantuvo un encuentro de coordinación del servicio con Antonia Prieto, técnica municipal de medio ambiente en Viveiro y Bruno Castiñeiras, responsable de la empresa concesionaria FCC.

Esfuerzo importante. "Este sistema supón un esforzo para o servizo de limpeza e un incremento do custo do mesmo para o Concello, polo que solicitamos a máxima colaboración da veciñanza para que as bolsas do lixo se depositen no horario establecido nos colectores dispoñibles", concluyó Bermúdez tras la reunión.