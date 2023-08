Viveiro emite un bando con "normas básicas" para la romería de O Naseiro

La ciudad del Landro está todavía inmersa en los festejos patronales de San Roque pero O Naseiro está ya a la vuelta de la esquina y el Concello acaba de hacer público un bando con "normas básicas" para la celebración de la romería, entre los días 25 y 30.

La alcaldesa, María Loureiro, firma el comunicado municipal, en el que dice que "co obxectivo de manter a esencia desta romaría, así como de protexer a súa imaxe e a privilexiada contorna na que se realiza, é preciso que todos colaboremos respectando unha serie de indicacións para o benestar, a seguridade e a convivencia cívica". Entre estas indicaciones está la prohibición de realizar cierres de parcelas con plásticos negros "ou con outros materiais non acordes co contorno" o la prohibición de realizar fuego cerca de arboledas y fuera de los espacios habilitados.

El bando también incluye una petición a los romeros para que utilicen de forma adecuada los sanitarios públicos que se instalarán en las inmediaciones de la fiesta y recuerda que los residuos deben depositarse en los contenedores habilitados, "respectando a recollida separada dos mesmos". Añade que todos los elementos, objetos o enseres que los romeros utilicen en la fiesta deberán ser desmontados y recogidos completamente una vez finalice.

La publicación del Concello finaliza con una petición para conservar el entorno en el que se celebra la fiesta: "Lémbrase a todos os romeiros que dado que a romaría se celebra nun espazo natural protexido incluído na Rede Natura 2000 e nunha contorna fluvial, é preciso respectar dita contorna e as normas que a protexen e que establecen os organismos competentes". Desde el gobierno local piden a todos los vecinos e invitados a O Naseiro "colaboración no cumprimento do presente bando".

Programa

La fiesta, declarada de interés turístico gallego, arranca el viernes 25 con el día del pulpo, amenizado por una charanga. El sábado 26 y el domingo 27 habrá misa a a una y media en la capilla, seguida de procesión. El primero de estos días animarán la sesión vermú y la verbena las orquestas Superstar y Atenas, mientras que el domingo lo harán M3 Show y Kalima 3.0. El lunes 28 Suavecito y Zona Zero pondrán la música y el martes 29, Fénix y Arizona. El miércoles 30 será el día infantil, con las atracciones del campo a "precios populares".