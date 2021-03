Viveiro destina 200.000 euros a un nuevo plan de reactivación económica

La alcaldesa de Viveiro, la socialista María Loureiro, y el portavoz de Por Viveiro, Bernardo Fraga, presentaron el sábado los presupuestos del Concello de Viveiro para este 2021, que serán aprobados en el pleno de abril y que incluyen el segundo plan de reactivación económica local, dotado de 200.000 euros.

Loureiro avanzó que el presupuesto municipal ascenderá a 13’1 millones de euros, un millón menos que en el pasado ejercicio. Explicó que esta diferencia surge "polo cambio de taxa por tarifa nos recibos da auga e lixo" y por la obra de derribo ya ejecutada de parte de un edificio de la calle Nicolás Cora Montenegro: "Ao tratarse dunha baixada idéntica en gastos e ingresos, non afecta á prestación de ningún servizo".

Loureiro recalcó que "se trata duns orzamentos de emerxencia, acordes á crise derivada do covid, nos que cómpre destacar un forte incremento no gasto social e a continuidade das axudas directas aos sectores máis afectados".

Asimismo, destacó que "non subiremos os impostos, a pesar de que o plan de axuste do Concello nos recomendaba facelo", y agradeció la colaboración de Por Viveiro: "Antes de facer calquera proposta preocúpanse por saber a situación económica do Concello para valorar a súa viabilidade".

En cuanto al nuevo plan de reactivación económica, la principal novedad es que se dividirá en dos líneas. La primera, en torno a 100.000 euros, irá destinada solo a la hostelería y podrán acudir a ella los que ya cobraron ayuda el pasado año, "porque son os máis afectados pola pandemia", mientras que de la segunda línea solo se podrán beneficiar autónomos y pequeñas empresas que no pudieron hacerlo con el del 2020.

1.000 EUROS. Loureiro precisó que cada hostelero recibirá 1.000 euros, elevándose de este modo la asignación máxima del año pasado, que había sido de 850 euros.

La otra gran novedad es que Viveiro se adherirá al Plan de Rescate de la Xunta para que la tramitación de estas ayudas sea más rápida que el año pasado y sin perjuicio de que los hosteleros puedan solicitar también las ayudas directas que ofrecerá la Administración autonómica.

Por su parte, el portavoz de Por Viveiro, también agradeció al gobierno local "que conte con nós para poder aportar e axudar a mellorar a calidade de vida dos veciños nesta situación de emerxencia social", señaló Fraga, quien remarcó que Viveiro había sido el pasado año "o primeiro concello en contar cun plan de reactivación económica xa no mes de abril".

Alabó la adhesión al plan de rescate de la Xunta, "porque se vai lograr que os hostaleiros cobren moito máis rápido" y recordó la importancia del sector servicios en Viveiro, "que xera uns 1.000 postos de traballo en Viveiro". También comparte que no se cobren las tasas de las terrazas y que se esté negociando con Viaqua que los hosteleros no tengan que pagar los recibos de agua y basura de estos dos últimos meses.

"Estamos satisfeitos de que se manteñan as axudas ás campañas de promoción das asociacións de comerciantes —10.000 euros al Centro Comercio Histórico de Viveiro y 5.000 a Beiras de Viveiro— e que se aumentara de 30.000 a 45.000 a partida para emerxencia social", indicó. Anunció que este acuerdo se hace extensible a otras cuestiones como un compromiso para aprobar el PXOM en el primer trimestre de 2022, entre otras.