Viveiro se despide del Resurrection hasta el 1 de julio de 2020

El Resurrection llegó a su fin con actuaciones de grupos destacados como Within Temptation, Lamb of God, King Diamond, Testament o Berri Txarrak en una última jornada de máxima intensidad y con 28.000 personas en el recinto de Lavandeiras.

Una de las asistentes, Sara Pons, contaba que esta es su segunda edición. "No voy a faltar nunca. Aunque hoy ya estamos bastante cansados el festival ha sido genial. El año que viene volveremos de cabeza", aseguraba.

Muchas de las personas que vinieron este año disfrutaban de su primera experiencia en el recinto del festival vivariense, como era el caso de Inocente Izquierdo, que vino desde Alcobendas acompañado por su amigo Ipol. "Sobre todo destacaría a la gente que está aquí, hay muchísimo respeto: en Madrid haces un pogo y tienes suerte si no te metes en una pelea", explica Inocente, mientras destaca el buen cartel que hubo y el buen trabajo de la organización. "Nos gusta mucho King Diamond pero también se trata de descubrir grupos nuevos", señalaba.

Otro primerizo en el Resu es Isaac Jardiel, que destaca su buena experiencia en el concierto de Gojira: "Ha sido espectacular. La organización en general del festival me ha parecido impecable", comenta. "Hoy tenemos pensado ver a Lamb of God y a Berri Txarrak", explicaba. El cantante de este último, Gorka Urbizu, ofreció también un acústico por la tarde.

También era la primera vez de Alejandro Ayón y de su madre, Susana Morero, de Córdoba. Susana cuenta cómo su hijo la introdujo en el mundo del metal y acabó viniendo con él al Resurrection. "Me suelen gustar todos los tipos de música, y de tanto que mi hijo ponía metal en casa me acabó gustando", explicaba. "Lo estoy disfrutando mucho y, aunque no conozca a todos los grupos, estoy descubriendo a muchos que escucharé luego en casa. Muchas veces me bajo esta música y me la pongo en los auriculares para cuando voy a hacer footing", contaba. Por otra parte, su hijo Alejandro decía que no quería perderse esta edición del festival: "Ha sido muy bueno, lo he disfrutado mucho sobre todo en los dos primeros días. Hoy (por este sábado) es un día más bien para conocer grupos nuevos y descubrir otras bandas".

Alejandro Melero, de Cádiz, era otro primerizo. "Principalmente he venido por ver a Slipknot y a Lamb of God, aunque todos los conciertos en los que he estado me han parecido una pasada. Además creo que es bastante barato teniendo en cuenta los pedazo grupos que vienen y la organización, que es impecable", afirmaba.

POLICÍA NACIONAL. El amplio dispositivo de seguridad continuó hasta el último día, en que se acercó al recinto la Unidad de Caballería de la Policía Nacional. Los agentes también visitaron el punto lila de prevención de abusos sexuales junto a la alcaldesa, María Loureiro, quien destacó que no hubo incidencias reseñables.

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, también visitó este sábado el recinto del festival.