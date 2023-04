3-1. El Viveiro desciende por arrastre tras perder y una fatídica combinación de resultados

La jornada final de Tercera resultó fatídica para el Viveiro por su derrota contra el Atlético Arteixo, la negativa combinación de otros resultados y el consiguiente descenso celeste por arrastre, sin posibilidad de salvación, como cuarto por la cola (3-1). Las victorias de Paiosaco y Silva condujeron a un triple empate a 37 puntos del que salió perjudicado el Viveiro justo el año de su centenario.

Se produjo en el minuto 12 la primera intervención de Casillas, que detuvo un lanzamiento raso de Pablo Ramos. Siete minutos después, Júnior mandó una volea por encima del travesaño. El equilibrio de la primera media hora se torció en el minuto 32 con un remate de cabeza de Edu a gol.

El Viveiro contestó rápido y Sergio Otero, casi sin ángulo, chutó una falta directa sobre la línea de fondo y José reaccionó para despejar. En el minuto 43, Otero interceptó un pase en el centro y montó un contragolpe con Pablo Ramos, que recibió para superar a Casillas. Tras el saque de gol, una combinación entre Josemi y Lucas habilitó al segundo para un disparo desde la frontal que besó la red.

Ya en la segunda parte, en el minuto 57, llegó el tercer tanto del Arteixo. con un tanto de Pablo Ramos desde la frontal tras un córner. En el minuto 63, la defensa celeste evitó el cuarto al desviar un chut de Edu desde el corazón del área. Tras ese saque de esquina, Casillas hizo la parada del partido rechazando un cabezazo del propio Edu.

Diego Fernández y Arturo pudieron recordar diferencias, pero el partido murió con el 3-1 final.

Ficha técnica

Atlético Arteixo: José; Vela (Víctor, min. 85), Antonio, Marcos Rodríguez, Iván; Naya (Sergio Pereira, min. 62), Óscar; Pablo Ramos (Xavi, min. 75), Edu, Marcos Legaz (Fabio, min. 62); y Otero (Iker, min. 85).

Viveiro: Casillas; Yepes (Anthony, min. 53), Mayordomo (Juan, min. 81), Diego Fernández, Gabri; Schuster; Arona, Júnior (Rolle, min. 46), Lucas; Sergio Otero (Arturo, min. 53) y Josemi (Iker, min. 66).

Árbitro: Pérez Martínez (Ourense). Expulsó con doble amarilla al visitante Anthony (min. 88). Amarilla al local Edu y a los visitantes Arturo y Gabri.

Goles: 1-0 Edu (min. 32). 2-0 Pablo Ramos (min. 43). 2-1 Lucas (min. 44). 3-1 Pablo Ramos (min. 57).

Campo: Ponte dos Brozos. 800 espectadores.