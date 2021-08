Viveiro no se compromete a ampliar los meses de servicios en playas por falta de medios

El último pleno de Viveiro debatió diversas cuestiones sobre las playas, como una moción de Por Viveiro que reclamaba la ampliación de la temporada de servicios estival desde el 1 de junio al 30 de septiembre. El gobierno local votó en contra al defender que carece de medios humanos y materiales para llevarlo a cabo aunque subraya que harán "todo o posible por ter nas mellores condicións as praias o maior tempo".

La iniciativa exponía que muchos concellos ofertaban el uso y disfrute de las playas los cuatro meses, con los accesos en buenas condiciones y servicios de socorrismo, contenedores, limpieza o duchas, y que eso redundaba en un beneficio para los negocios locales, sin embargo en Viveiro ese tiempo se reduce a julio y agosto.

La alcaldesa, María Loureiro, defendió la "implicación" del gobierno local con la hostelería y el comercio locales, además de con la promoción y desestacionalización turística, pero aseguró que la propuesta de los independientes "non se pode levar a cabo" pues "implica dispoñer de recursos humanos ou económicos dos que nestes momentos carecemos". En este sentido citó que la Xunta otorga tarde las subvenciones para contratar socorristas o personal de limpieza y por ejemplo los perceptores de Risga contratados "entran a traballar aínda agora". El portavoz de Por Viveiro, Bernardo Fraga, entiende las dificultades pero dijo que al menos se pueden tener los accesos acondicionados desde junio, al igual que papeleras colocadas o las duchas. "Non é tan custoso", subrayó.

Los independientes recibieron en este punto el apoyo del PP, el BNG y el edil no adscrito. Sin embargo solo tuvieron el voto favorable del PP en otra parte de su moción que proponía la instalación de un letrero con el nombre de Viveiro en la zona de los jardines más próxima a la puerta de Carlos V con el objetivo de que los visitantes se hagan fotos allí y difundan las imágenes en sus redes sociales. "Daría unha promoción turística enorme cun custo moi reducido", defendía Fraga.

La alcaldesa dijo que tenían esa idea desde hace tres años pero que la aplazaron al haber otras prioridades, además de incidir en que la ubicación no les parecía correcta, al ser "unha zona de tránsito e con pouco espazo". La concejala del BNG propuso elaborar un plan de promoción consensuado con todos los grupos, además de considerar que "existen outras urxencias que atender", mientras que el edil no adscrito estuvo de acuerdo con ambas en que colocar el cartel ahora "non procede".

Por otro lado, el BNG insistía en que se cumpliera el acuerdo plenario para habilitar zonas y horarios para perros en las playas del municipio. La alcaldesa replicó que no van a retirar el bando que prohibe el acceso de las mascotas a los arenales en julio y agosto y que próximamente harán la comisión de la ordenanza de tenencia de animales para decidir las zonas que se designan a ese uso.

El PP llevaba al pleno la "antiestética" caseta para los socorristas en el paseo de Covas. El edil de medio ambiente, Jesús Fernández Cal, les recordó que antes tenían "unha especie de zulo insalubre, sen ventanais, sen auga corrente e sen cuarto de baño" y ahora es "unha caseta nova e ampla situada próxima ao seu posto de vixilancia e visible para os usuarios".

El gobierno local dice que tiene un proyecto para revitalizar el templete

El BNG presentó una moción para licitar el uso del local del templete de los jardines, que está cerrado desde hace años, y también para abrir los aseos públicos de este lugar y los situados al final del paseo de Covas.



Logró el apoyo de todos los grupos menos del gobierno, que defiende que el templete no es de titularidad municipal, pero que está en trámites con Costas para la cesión de la zona y que analizó con los técnicos posibles usos. La oposición instó a hacer estos trámites cuanto antes.