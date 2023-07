Por Viveiro denuncia "escarnio público, insultos e ameazas" tras las elecciones

El grupo Por Viveiro decidirá "democraticamente" en los próximos días si entra o no en el futuro gobierno municipal al que fue invitado por el PSOE. Los independientes explican su postura tras las elecciones y además denuncian "o escarnio público, insultos e ameazas aos que foron sometidos non só os concelleiros da agrupación, senón case a totalidade dos membros da cantidatura, que xa antes de tomar ningunha decisión (sobre a quién apoyar para el futuro gobierno) foron sometidos a unha presión social desproporcionada e inxusta polo simple feito de querer traballar por Viveiro", afirman.

La agrupación valora el resultado electoral: "Representamos ao 12,72% das nosas veciñas e veciños, con dous concelleiros e un total de 1.032 votos", y subraya que buscaron "un cambio político real e non a alternancia habitual entre as dúas grandes forzas" tras veinte años de gobierno del PP y otros veinte socialistas, sin embargo los votantes las convirtieron de nuevo en las mayoritarias. El resultado, con 7 ediles para el PP, 5 para el PSOE, 3 para el BNG y 2 para Por Viveiro, con la absoluta en 9, colocó a los independientes "nunha posición determinante" en la que esperan estar "á altura das circunstancias para que Viveiro vire cara un rumbo mellor".

Apuntan que tras las elecciones trabajaron para llegar a un acuerdo "sempre en base programática" para la elección de la alcaldía. "A pesar da rumoroloxía interesada, nunca, en ningún momento, Por Viveiro dixo que ía votar á forza máis votada, nin que lle iamos deixar gobernar polo simple feito de selo, fora a que fora. Iso é rotundamente falso e animamos a calquera veciño ou veciña a demostrar o contrario". En este sentido, añaden, sin nombrar al PP, que "nesta democracia representativa pódese chegar a acordos a pesar de que moitos levanten a voz, agás cando son eles os que pactan con forzas de extrema dereita".

El grupo independiente aclara que durante la negociación el BNG "pediu a alcaldía para si en todo momento" y Por Viveiro llegó a pedirla también "pero para desatascar a situación, sabendo que non era a mellor das opcións", aunque dicen que ninguna de las posibilidades estuvo encima de la mesa "posto que o PSOE se negou en rotundo".

El acuerdo para la investidura

Finalmente, llegaron a un acuerdo para la investidura de la socialista María Loureiro: "Escoitamos a todas as forzas políticas en base a un programa político de traballo para Viveiro, a nosa candidatura valorou en conxunto as opcións e decidimos democraticamente que Viveiro contara cun goberno progresista", dicen, a partir de un acuerdo con el PSOE para llevar a cabo una serie de actuaciones que deben estar iniciadas en los dos próximos años. Si entran en el gobierno, añaden, será "para facer fiscalización do traballo diario e seguemento dos acordos establecidos para Viveiro".

Los puntos de este acuerdo son: que la Diputación asuma el 50% del coste del conservatorio, aprobar el PXOM, aceptar la cesión del muelle viejo y de la zona del Casino para, en el primero, arreglarlo y crear zonas de aparcamiento, esparcimiento y ocio, y en la segunda, reparar la explanada y reformar las pistas para uso público; semipeatonalizar la Travesía da Mariña, mejorar los jardines, construir unas pistas de atletismo, invertir 300.000 euros anuales para un plan de saneamiento, abastecimiento y pistas en las parroquias, reparar las aceras de Xunqueira en el primer semestre de 2024, hacer un parque infantil cubierto en Lodeiro el próximo año, apostar por la energía solar fotovoltaica con una comunidad energética, crear parques para perros en los núcleos urbanos y habilitar zonas de playa en verano, convocar anualmente el Foro Económico de Viveiro, hacer un plan de captación de empresas, renovar el pabellón y crear la casa de la cultura.