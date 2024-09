Por Viveiro deja en el aire la respuesta al PP sobre la moción de censura

Por Viveiro no contestará de momento al PP sobre si apoyará o no una hipotética moción de censura para sacar del sillón de mando a PSOE y BNG que gobiernan Viveiro desde las pasadas elecciones municipales de 2023 gracias al apoyo recibido por parte precisamente de Por Viveiro que apoyó la investidura de la actual alcaldesa, María Loureiro, PSOE.

El portavoz de los independientes, Bernardo Fraga, evitó pronunciarse este sábado respecto a la invitación pública realizada el viernes, en rueda de prensa, por parte de los populares viveirenses que necesitan los votos de los dos concejales de Por Viveiro para presentar la moción y para sacarla adelante.

En la misma línea, Fraga aseguró que Por Viveiro "ten os seus propios tempos, que non son os do Partido Popular". El portavoz municipal de Por Viveiro añadió que del PP "o único que esperamos é que anuncie inversións. Que son moi importantes y necesarias para Viveiro".

Los independientes ya creían que el PP presentaría la moción

Sobre la moción de censura que el PP trata de sacar adelante, señaló que la misma no coge de sorpresa a Por Viveiro porque "entra nas opcións que pensabamos que o PP podería estar a barallar" además indicó que es una opción "lexítima" a la que "se pode recurrir".

Fraga insistió en que "o PP ten os seus tempos e Por Viveiro os seus" y rechazó hacer más declaraciones al respecto de la decisión que tomará su partido en relación a esa invitación de los populares y recordó que Por Viveiro, tiene un pacto de investidura con las dos agrupaciones del bipartito desde que comenzó la legislatura.

Esta fue la única respuesta del independiente a las palabras de la portavoz del PP, Mariña Gueimunde, quien el viernes dejó en el tejado de Por Viveiro la pelota sobre el futuro de esta moción.

El PP apunta a la falta de liderazgo y a la mala economía

La portavoz del PP en Viveiro, Mariña Gueimunde, puso de relieve entre otra cuestiones que el Partido Socialista lleva tres meses sin un concejal de Deportes. La popular atribuye la situación a la "nula capacidade de xestión e á falta de liderado" de la alcaldesa, María Loureiro, "á que lle escapan os concelleiros". Además, la popular afeó también que en los últimos días la regidora trató de desviar la atención de sus competencias "cun vitimismo esaxerado".

En opinión de la popular, la alcaldesa "nin sequera ten o apoio dos seus: o Goberno do Estado inviste noutros concellos da comarca, pero en Viveiro non. Non ten proxecto, nin liderado e hai tres meses que teñen unha acta sen cubrir".

Gueimunde asegura que solo la Diputación "lle tira unha caña cando está asfixiada, transferindo diñeiro para gastos correntes, pero chama tódolos días e non lle responde sobre a Policía Local".

La popular alude además a la "dramática situación económica" del Concello, que en el pasado ejercicio de 2023 acumuló más de un millón de euros en facturas sin consignación presupuestaria, indican desde el PP, recordando que el bipartito llevó ya a pleno la aprobación por reconocimiento extrajudicial de deuda más de 800.000 euros y en la próxima sesión llevarán 125.000 euros más.

El PP alerta asimismo que la partida destinada a pagar la luz ya se agotó y eso obligará a acudir a otro reconocimiento para pagar este servicio básico. Asimismo, responsabiliza de la situación a la teniente de alcaldesa, Míriam Bermúdez, por apoyar a la regidora y formar parte del gobierno municipal.