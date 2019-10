Viveiro defiende el trabajo que está realizando para la mejora del saneamiento

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, remitió este viernes a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade un escrito en respuesta al emitido por Augas de Galicia esta misma semana en el que el organismo autonómico identificaba siete puntos de vertido en el municipio además del emisario y solicitaba a la administración local que subsanara deficiencias en el saneamiento como la entrada de agua de mar en la depuradora o la contaminación de varias industrias en Celeiro.

En este sentido, Loureiro explica que el Concello era conocedor de las deficiencias que apunta Augas y que lleva tiempo trabajando en ellas "para conseguir o saneamento integral da ría de Viveiro". "Consideramos que os avances realizados con respecto ás deficiencias detectadas no sistema de saneamento do concello son realmente destacables tendo en conta a complexidade e a resolución dalgúns destes puntos", añade.

Con respecto a la entrada de agua del mar en la depuradora, la regidora sostiene que la empresa concesionaria del servicio realiza un mantenimiento continuo de las clapetas que hay en todos los aliviaderos de los bombeos de aguas residuales para minimizar estas filtraciones, "de tódolos xeitos estase estudando a substitución das clapetas instaladas por outras máis eficientes". En cuanto a los colectores, sostiene que la entrada de agua salada se produce en los que están por debajo del nivel del mar: "A solución a este problema non é inmediata, pero tratarase de facer unha substitución progresiva dos colectores máis antigos para mellorar a estanqueidade".

En relación a los vertidos detectados a la red de saneamiento, Loureiro avanzó que se está elaborando un normativa municipal en la que se regularán los "permisos de vertedura á rede de saneamento e as limitacións e parámetros que deben cumprir".

Asimismo, la regidora subrayó que el Concello lleva tiempo trabajando en la eliminación de los puntos de vertido desde hace años "con resultados evidentes e constatables" y recalcó que de los doce existentes en 2017, "xa se eliminaron cinco dos máis controvertidos". Con respecto a los puntos marcados por Augas, Loureiro especificó que los dos ubicados en la parroquia de Galdo se solventarán con las obras que está previsto iniciar en los próximos días para dotar de saneamiento esta parroquia. En lo que respecta al situado detrás de la estación de autobuses, asegura que se redujo considerablemente su carga contaminante en los últimos años y en referencia al de Chaos, en Chavín matiza que no es competencia municipal al no haber saneamiento en la zona, pero "o Concello colaborou co Plan de Control de Vertidos contactando cos veciños da zona". De los tres puntos restantes, el del Conservatorio y el de Nogarido están siendo investigados por el Concello y Viaqua "e xa se fixeron os correspondentes requerimentos para tratar de dar coa orixe dos mesmos"; y el de Landrove está proyectado solventarlo "executando unha extensión da rede de saneamento".

"Entendemos que o saneamento da ría de Viveiro é o obxectivo principal de todas as administracións implicadas e dende o Concello de Viveiro existe o firme compromiso de seguir traballando nesta liña", asegura la alcaldesa.