El Viveiro se debate entre el paraíso del play off y el infierno del descenso

La locura de la Tercera RFEF es de tal calibre que, a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato, el Viveiro tiene opciones matemáticas de disputar la promoción de ascenso, pero también de perder la categoría. Los 37 puntos que pedía Alberto López para asegurar la permanencia en la categoría están ya en el casillero tras la impactante victoria en el campo del Gran Peña, (2-3), pero el conjunto celeste todavía va a necesitar al menos un punto más para asegurar que no estará entre los cinco últimos clasificados.

Incluso terminando sexto por abajo, el conjunto que entrena Alberto López correría peligro si son tres los equipos que arrastran desde la Segunda RFEF, una categoría en la que hay varios gallegos implicados en la pelea por eludir el descenso. En lo que atañe a la zona de play off para subir, el Viveiro tendría opciones en caso de ganar los dos partidos que le quedan, siempre y cuando el UD Ourense, quinto, o el Vilalbés, cuarto, no ganen ninguno de los dos suyos, y otros equipos que tiene por delante, como el Arteixo, Gran Peña, Estradense o Alondras, hagan menos puntos que los celestes.

El conjunto vivariense depende de sí mismo para cerrar en casa su gran objetivo de continuar en Tercera RFEF en el año de su Centenario, ya que ganándole en casa al Silva será casi imposible que pueda descender, aunque matemáticamente incluso podría darse el caso de llegar a la jornada final con opciones intactas de disputar la fase de ascenso y sin tener totalmente garantizada la permanencia en Tercera.

El presidente del club mariñano, Luis del Río, aseguró sentirse "moi orgulloso" de lo que está haciendo el equipo pese a la situación tan extraña de tener que mirar tanto para arriba como para aabajo. "Ter que estar mirando cara abaixo coa tempada que fixemos paréceme moi triste, pero é o que ten unha competición de 16 equipos na que poden descender case a metade. Creo que o Viveiro está facendo a súa mellor campaña en Terceira dende que chegou esta directiva, tanto polo número de puntos como polo compromiso, actitude e competitividade que amosa o equipo", señaló.

Del Río atribuye el mérito al excepcional trabajo del equipo, pero también al cuerpo técnico. "Non cabe dúbida de que Alberto López e o resto do corpo técnico teñen moito que ver co rendemento do equipo. Foron quenes de repoñerse dun arranque moi complicado, con catro derrotas, para adaptar aos novos xogadores e pouco a pouco converter ao Viveiro nun equipo moi difícil de superar para tódolos rivais".

HORARIO UNIFICADO. Todos los partidos de la próxima jornada de la Tercera RFEF con equipos implicados en la pelea por disputar la promoción de ascenso o en la lucha por evitar el descenso tendrán como horario unificado las 12.00 horas del próximo domingo. Entre dichos encuentros figura el duelo entre el Viveiro y el Silva, que tendrá lugar en Cantarrana. "É un encontro difícil, coma todos os desta categoría, pero na casa estamos sendo un equipo moi sólido. Estou convencido de que se amosamos a misma intensidade e capacidade competitiva habitual imos sacar o partido adiante", afirmó Luis del Río, presidente del club, que añadió que "pase o que pase a este equipo non se lle pode pedir máis".